Xinhua Silk Road: Exposição Global de Produtos e Aplicações de IA de 2021 começa em Suzhou para impulsionar o desenvolvimento do setor de IA

A cerimônia de abertura da Exposição Global de Produtos e Aplicações de IA de 2021 será realizada na quinta-feira em Suzhou.

Mais de 200 empresas e equipes conhecidas como Huawei, Baidu, Microsoft, iFLYTEK, SenseTime e AISpeech participarão da exposição, compartilhando experiências em pesquisa e trocando ideias sobre o desenvolvimento de manufatura inteligente, turismo inteligente, economia inteligente, "IA e direito", "IA e educação" e outras áreas relacionadas.

Durante a exposição, mais de dez produtos inovadores serão lançados pela primeira vez.

De acordo com Wu Qingwen, vice-chefe do Partido Comunista Chinês e prefeito interino de Suzhou, a cidade considera o setor de IA como um setor líder em seu desenvolvimento futuro e acelerou a construção de um novo centro de desenvolvimento do setor de IA de última geração. Wu acrescentou ainda que, com a exposição, Suzhou espera contribuir com mais experiência na exploração da transformação e do desenvolvimento econômico orientados por IA.

Suzhou formou uma cadeia do setor de IA relativamente completa com esforços incessantes nos últimos anos. O Parque Industrial de Suzhou, como uma área-piloto central, reuniu quase 660 empresas de IA, incluindo dez listadas, e alcançou um valor de produção de IA de 46,2 bilhões de yuans em 2020, promovendo a valorização de setores relacionados que ultrapassam 100 bilhões de yuans.

Na cerimônia de abertura, foi divulgado um relatório em conjunto pelo Centro de Serviço de Informação Econômica da China de Suzhou e pela Aliança Estratégica de Inovação Tecnológica do Setor de Inteligência Artificial. Com foco nas novas características e tendências do desenvolvimento de IA em todo o mundo desde 2020, o relatório realiza análises aprofundadas sobre as oportunidades de pesquisa e desenvolvimento, aplicação e inovação da tecnologia de IA e oferece dados sobre o desenvolvimento da IA na China.

A Exposição Global de Produtos e Aplicações de IA é uma vitrine importante para exibir as conquistas das zonas-piloto de inovação e desenvolvimento de IA de última geração da China e é realizada em Suzhou há três anos consecutivos, desde 2018.

