Xinhua Silk Road : le salon « Global AI Product & Application Expo » (Salon mondial des produits et applications de l'IA) 2021 démarre à Suzhou pour stimuler le développement de l'industrie de l'IA

La cérémonie d'ouverture du salon « Global AI Product & Application Expo » 2021 aura lieu jeudi à Suzhou.

Plus de 200 entreprises et équipes de renom, dont Huawei, Baidu, Microsoft, iFLYTEK, SenseTime et AISpeech, participeront à l'exposition, partageront des expériences de recherche et échangeront des idées sur le développement de la fabrication intelligente, des voyages intelligents, de l'économie intelligente, de l'« IA et le droit », de l'« IA et l'éducation » et d'autres domaines connexes.

Au cours de l'exposition, plus de dix produits innovants seront lancés pour la première fois.

Wu Qingwen, chef adjoint du Parti et maire par intérim de Suzhou, a déclaré que Suzhou considère l'industrie de l'IA comme une industrie de pointe pour son développement futur et a accéléré la construction d'un nouvelle sphère pour le développement de l'industrie de l'IA de nouvelle génération. Il a également ajouté que Suzhou espère apporter plus d'expérience dans l'exploration de la transformation et du développement économique axé sur l'IA grâce au salon.

Suzhou a formé une chaîne industrielle d'IA relativement complète grâce à des efforts incessants ces dernières années. Le parc industriel de Suzhou, en tant que zone pilote centrale, a rassemblé près de 660 entreprises d'IA, dont dix cotées en bourse, et a atteint une valeur de production d'IA de 46,2 milliards de yuans en 2020, entraînant une évaluation des industries connexes dépassant 100 milliards de yuans.

Lors de la cérémonie d'ouverture, un rapport a été publié conjointement par le Centre Suzhou du Service d'information économique de la Chine et l'Alliance stratégique d'innovation technologique de l'industrie de l'intelligence artificielle. En se concentrant sur les nouvelles caractéristiques et tendances du développement de l'IA dans le monde depuis 2020, le rapport effectue une analyse approfondie des opportunités de recherche et de développement, d'application et d'innovation de la technologie de l'IA, et offre un aperçu du développement de l'IA en Chine.

Le salon « Global AI Product & Application Expo » est une fenêtre importante pour exposer les réalisations des zones pilotes de la Chine en matière d'innovation et de développement de l'IA de nouvelle génération, et se tient à Suzhou pour trois années consécutives depuis 2018.

