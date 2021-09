Xinhua Silk Road: Die Global AI Product & Application Expo 2021 startet in Suzhou, um die Entwicklung der KI-Branche zu fördern

BEIJING, 22. September 2021 /PRNewswire/ -- Die Global AI Product & Application Expo 2021 startete am Donnerstag in Suzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Im Mittelpunkt stehen die neuesten technologischen Errungenschaften und Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI).

Die Veranstaltung wird bis zum 18. September dauern, und es werden „KI plus Fertigung", „KI plus Medizin", „KI plus Finanzen", „KI plus Kulturtourismus" und andere Bereiche mit lokalen Besonderheiten von Suzhou hervorgehoben werden.