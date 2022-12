Xinhua Silk Road: fabricante chinesa de bebidas alcoólicas, Wuliangye, realiza 26ª convenção anual

PEQUIM, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A principal produtora de bebidas alcoólicas da China, aWuliangye Yibin Co., Ltd., realizou no domingo sua 26ª Convenção Anual: "Atingindo crescimento compartilhado por meio de discussão e colaboração" na cidade de Yibin, província de Sichuan, no sudoeste da China.

Foto tirada em 18 de dezembro de 2022 mostra a 26ª Convenção Anual da Wuliangye: "Alcançando crescimento compartilhado por meio de Discussão e Colaboração", realizada na cidade de Yibin, província de Sichuan, a sudoeste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Durante o evento, foi apresentado um resumo do desempenho da empresa em 2022. Os dados mostraram que nos primeiros três trimestres deste ano, a Wuliangye atingiu 55,78 bilhões de yuans (cerca de 7,99 bilhões de dólares americanos) em receita, um aumento de 12,19% em relação ao ano anterior, gerando um lucro líquido de 19,99 bilhões de yuans, um aumento de 15,36% em relação ao ano anterior.

De acordo com a empresa, a Wuliangye manteve um crescimento de dois dígitos no valor da sua marca por cinco anos consecutivos para os atuais 364,62 bilhões de yuans, o que a torna a única marca a receber o prêmio de "a marca de melhor desempenho no ano de 2022" na indústria chinesa de baijiu.

Os convidados presentes nos eventos elogiaram as conquistas da marca e disseram que esperam que a empresa faça mais contribuições para o desenvolvimento de alta qualidade do setor.

Uma série de prêmios também foi divulgada durante o evento para demonstrar gratidão aos operadores e parceiros estratégicos da marca Wuliangye.

Zeng Congqin, presidente do Conselho de Adminsitração da Wuliangye, disse que a empresa continuará a se transformar em uma produtora avançada de bebidas alcoólicas de primeira classe em produtos, marca, inovação e governança, para contribuir com a modernização do país e a busca das pessoas por uma vida melhor.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/331771.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1972014/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road