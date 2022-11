Xinhua Silk Road: Fabricante chinesa Zoomlion brilha na Bauma 2022, com produtos que mostram sua inovação e mentalidade internacional

BEIJING, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A fabricante chinesa de maquinários de construção Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, 000157.SZ) atraiu muita atenção com sua exibição de 54 produtos em sete das categorias da Bauma 2022, a feira líder mundial de comércio de maquinários de construção realizada em Munique, na Alemanha, entre 24 e 30 de outubro.

Foto fornecida pela Zoomlion mostra seus produtos em exibição no Parque Industrial Zoomlion Lugu, localizado em Changsha, província de Hunan, na região central da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Em um evento de lançamento de produtos em destaque realizado em 24 de outubro, a Zoomlion lançou dez produtos inteligentes para plataforma de trabalho aéreo (AWP), incluindo elevadores do tipo tesoura, lança reta e modelos tipo manivela, que renderam uma série de pedidos potenciais de clientes da Holanda, Romênia, Polônia, Iraque, Suíça e Alemanha.

Os produtos de ponta da Zoomlion exibidos na Bauma 2022, dos quais mais de 50% são fabricados localmente na Europa, demonstram plenamente a força da Zoomlion em tecnologias avançadas, internacionalizadas, inteligentes e ecológicas, além de suas conquistas em inovação.

A inovação sempre fez parte da Zoomlion.

Já em 2013, quando o setor de maquinários de construção na China entrou em um período difícil, a Zoomlion adotou um mecanismo de distribuição de renda para estimular os funcionários de P&D a desenvolver tecnologias inovadoras e práticas. Sob o mecanismo que foi implementado há quase uma década, atualmente, cerca de 30% dos funcionários da Zoomlion estão envolvidos em P&D de tecnologia, continuando a melhorar a competitividade e a vitalidade dos produtos da Zoomlion.

Dedicada à inovação tecnológica, a Zoomlion também liderou e participou da formulação e revisão de mais de 500 normas nacionais, industriais e de grupo, bem como 19 normas internacionais.

A empresa gastou 3,865 bilhões de yuans em P&D em 2021, um aumento de 15,56% em relação ao ano anterior. Também lançou nove produtos pioneiros globalmente, incluindo caminhões-bomba inteligentes e leves, guindastes de torre com controle remoto 5G e colheitadeiras não tripuladas.

A internacionalização também tem sido uma prioridade da Zoomlion, pois seu intuito é tornar-se uma fabricante de maquinários de construção de classe mundial.

Em 2021, a Zoomlion iniciou seu desenvolvimento estratégico de negócios no exterior. A receita internacional da empresa no ano saltou 51,05% em relação ao ano anterior, com as vendas de guindastes de torre e AWPs atingindo um novo patamar, disse Wang Yongxiang, vice-presidente responsável pelos negócios da empresa no exterior.

De acordo com Wang, a Zoomlion estabeleceu mais de 30 subsidiárias e dez bases de produção em todo o mundo, oferecendo produtos para 130 países e regiões e empregando dois mil funcionários locais.

A Zoomlion continuará a aumentar o investimento em seus negócios no exterior, afirmou Wang.

Comprometida em se tornar líder industrial, ela também se concentrará em um projeto de desenvolvimento de uma cidade industrial inteligente que reunirá oito fábricas lighthouse líderes mundiais.

