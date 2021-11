Xinhua Silk Road: Forum über die Entwicklung der Industrie für neue Energiefahrzeuge beginnt in der ostchinesischen Provinz Anhui

Die chinesische Automobilindustrie hat in den letzten Jahren große Erfolge bei der Energieeinsparung und Emissionsreduzierung erzielt. Ab 2020 werden die Produktion, der Verkauf und der Bestand an NEVs in China sechs Jahre in Folge die Welt anführen, wobei der Bestand an NEVs im dritten Quartal 2021 6,78 Millionen betragen wird.

Die Verbesserung des Energiesparniveaus und die Verringerung des Kraftstoffverbrauchs von Kraftstofffahrzeugen sei ein wichtiger Aspekt bei der Verringerung der Kohlenstoffemissionen in der Automobilindustrie in naher Zukunft, sagte Li Yizhong, Präsident der China Federation of Industrial Economics, und fügte hinzu, dass Anstrengungen unternommen werden sollten, um die Entwicklung von Fahrzeugen mit neuer Energie mittel- und langfristig zu fördern.

China betrachtet die Entwicklung von NEVs als eine wichtige Maßnahme zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Förderung einer umweltfreundlichen Entwicklung und zur Erreichung der Kohlenstoffspitze und -neutralität, sagte Xu Yuchang, Präsident des China Economic Information Service (CEIS).

Laut Shi Jianhua, dem stellvertretenden Generalsekretär der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), ist die Vermarktung die wichtigste Voraussetzung für die Entwicklung der Automobilbranche im Bereich der neuen Energien während des 14. Fünf-Jahre-Plans.

China kann grundsätzlich das Ziel erreichen, dass bis 2025 die Verkäufe von Fahrzeugen mit neuer Energie 20 Prozent des Gesamtabsatzes von Neufahrzeugen ausmachen, fügte Shi hinzu, und bis 2035 würden reine Elektrofahrzeuge zum Hauptanteil der Verkäufe von Fahrzeugen mit neuer Energie werden.

Während des Forums wurde von CEIS und CAAM gemeinsam ein Bericht über die hochwertige Entwicklung der chinesischen NEV-Industrie veröffentlicht, in dem der aktuelle Entwicklungsstand der NEV-Industrie im In- und Ausland analysiert und Vorschläge zur Beschleunigung der hochwertigen Entwicklung der Branche gemacht wurden.

Das Forum wird von der Volksregierung der Provinz Anhui ausgerichtet, vom Amt für auswärtige Angelegenheiten der Volksregierung der Provinz Anhui und dem CEIS durchgeführt und von der China Federation of Industrial Economics unterstützt.

Original-Link https://en.imsilkroad.com/p/324969.html

