Xinhua Silk Road: Handcrafts⋅ Yuan Theater öffnet offiziell seine Türen für die Menschen in der ostchinesischen Provinz Shandong

Vor kurzem hat das „Handcrafts·Yuan Theater", die Untermarke des Shandong Arts & Crafts Exhibition Center, seine Pforten für die Menschen in der Stadt Jinan in der ostchinesischen Provinz Shandong geöffnet.

Als erstes immersives Wochenendtheater in Shandong lässt das „Handcrafts·Yuan Theater" Bürger und Touristen den vergangenen Wohlstand der Stadt Jinan durch kreative kulturelle und künstlerische Ausdrucksformen erleben und fühlen.

Shandong Arts & Crafts Exhibition Center opens to the public in Jinan, east China's Shandong Province, on September 15.

Das von der Jinan Mingfucheng Cultural Tourism Investment Holding Co. errichtete „Handcrafts·Yuan Theater" kombiniert die trendigsten und am stärksten aufmerksamkeitserregenden „immersiven" Ausdrucksformen und präsentiert dem Publikum auf kreative Weise klassisches Musiktheater, Immersionstheater an Straßenecken, Weltmusikszene, Swing-Tanzspot, elektronische Musikszene und andere Aufführungsinhalte.

Im September wurde in Jinan das Shandong Arts & Crafts Exhibition Center eröffnet, das einen Meilenstein in der Markenbildung von „Shandong Handcrafts" darstellt.

Als neue Visitenkarte Shandongs versammelt das Shandong Arts & Crafts Exhibition Center handgefertigte Kunst und originelles Design aus dem ganzen Land und verbindet gleichzeitig das Kunsthandwerk mit dem modernen Leben, um der Welt den Charme der Handwerkskultur zu zeigen und die Verbreitung der Qilu-Kultur zu fördern.

Gleichzeitig zeigte das Zentrum auch die Bemühungen Shandongs, ein neues Modell des kulturellen Erbes zu erforschen, eine regionale öffentliche Marke aufzubauen und die innovative Entwicklung der „Shandong Handcraft"-Industrie in der Provinz voranzutreiben.

In Zukunft wird das Zentrum weiterhin seine eigenen IP-Derivate entwickeln, ein neues Muster der tiefgreifenden Integration von Online-Diensten und Offline-Erfahrungen schaffen und einen Weg bieten, um „Shandong Handcrafts" zu helfen, schneller weltweit bekannt zu werden.

