Xinhua Silk Road: Teatro de Artesanato de Yuan abre oficialmente suas portas ao público em Shandong, no leste da China

PEQUIM, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Teatro de Artesanato de Yuan, a submarca do Centro de Exposições de Artes e Artesanato de Shandong, abriu recentemente suas portas ao público na cidade de Jinan (província de Shandong, leste da China).

O Teatro de Artesanato de Yuan, que é o primeiro teatro imersivo de fim de semana em Shandong, permite que residentes e turistas descubram a prosperidade passada da cidade de Jinan por meio de expressões artísticas e culturais.

O Centro de Exposições de Artesanato de Shandong, localizado em Jinan (província de Shandong, leste da China) será aberto ao público em 15 de setembro. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Construído pela Jinan Mingfucheng Cultural Tourism Investment Holding Co., o Teatro de Artesanato de Yuan reúne as mais modernas e apelativas formas de expressão "imersiva", apresentando de uma forma criativa espetáculos de teatro de música clássica, teatro de imersão de rua, música do mundo, dança swing, música eletrônica e outras áreas das artes performativas.

O Centro de Exposições de Artes e Artesanato de Shandong foi inaugurado em Jinan no mês de setembro, marcando uma nova etapa na construção da marca 'Artesanato de Shandong'.

Assumindo-se como o novo cartão de visita da região, o Centro de Exposições de Artes e Artesanato de Shandong reúne artesanato e produtos originais de todo o país, integrando o artesanato à vida moderna para mostrar ao mundo o charme da cultura artesanal e divulgar a cultura Qilu.

O centro revelou também os esforços de Shandong para explorar um novo modelo de patrimônio cultural, construir uma marca pública regional e impulsionar de uma maneira inovadora o desenvolvimento da indústria de artesanato de Shandong.

No futuro, o centro continuará desenvolvendo seus derivados de IP, criará um novo padrão de integração profunda entre serviços on-line e experiências off-line, e ajudará a acelerar o processo de globalização do 'Artesanato de Shandong'.

