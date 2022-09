Xinhua Silk Road: Iniciativa é lançada no Fórum de Cooperação Internacional da Silk Road Maritime de 2022 para impulsionar o desenvolvimento do setor de logística de transporte marítimo

BEIJING, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma iniciativa foi lançada na sexta-feira no Fórum de Cooperação Internacional da Silk Road Maritime de 2022, que teve início na quinta-feira em Xiamen, na província de Fujian, no sudeste da China. A iniciativa convoca empresas de logística de transporte marítimo a se esforçarem para manter as cadeias de suprimentos descentralizadas e a atender aos fluxos econômicos nacionais e internacionais.

Foto mostra o local de lançamento da Iniciativa de Xiamen do Fórum de Cooperação Internacional da Silk Road Maritime de 2022, em Xiamen, na província de Fujian, no sudeste da China, em 9 de setembro de 2022. (Fornecida pelo comitê organizador do Fórum de Cooperação Internacional da Silk Road Maritime de 2022) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Para atingir os objetivos, a Iniciativa de Xiamen do Fórum de Cooperação Internacional da Silk Road Maritime de 2022, divulgada em conjunto por organizações relacionadas dos setores de logística de transporte marítimo do mundo todo, propõe o desenvolvimento de um padrão de cooperação múltiplo e um mecanismo de cooperação multipartidário para melhor atender à conectividade e aos intercâmbios econômicos nacionais e internacionais.

Ela também propõe o fortalecimento da construção e gestão de infraestrutura e da colaboração para promover em conjunto o desenvolvimento da plataforma Silk Road Maritime e dar plena importância aos papéis dos portos como centros, buscar o desenvolvimento digital e ecológico, construir instalações de logística de primeira classe e centros de transporte marítimo, intensificar a inovação e aprimorar vigorosamente as capacidades de serviços e os níveis profissionais, de modo a melhor atender ao mercado interno e a uma abertura de nível superior.

Fundada em dezembro de 2018, a Silk Road Maritime é uma marca de serviços de logística internacional abrangentes com o tema de transporte marítimo e uma plataforma para o desenvolvimento da iniciativa Cinturão e Rota. O Fórum de Cooperação Internacional da Silk Road Maritime já realizou quatro edições consecutivas desde 2019 e está empenhada em tornar-se uma plataforma de intercâmbio e cooperação internacionais que promova o desenvolvimento conjunto da iniciativa Cinturão e Rota.

FONTE Xinhua Silk Road

