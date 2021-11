Xinhua Silk Road: Jiangyin in Ostchina zeigt eine starke Dynamik der aufstrebenden Industrien

PEKING, 4. November 2021 /PRNewswire/ -- Auf der 3. Entwicklungskonferenz und dem Jiangyin-Symposium 2021 über wirtschaftliche und handelpolitische Zusammenarbeit, die am vergangenen Samstag in der Stadt Jiangyin in der ostchinesischen Provinz Jiangsu stattfanden, wurden insgesamt 182 Projekte mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 136,3 Milliarden Yuan unterzeichnet.