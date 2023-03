Xinhua Silk Road: Jinjiang, da província de Fujian, no sudeste da China, planeja várias exposições e eventos esportivos para impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade

PEQUIM, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A cidade de Jinjiang, na província de Fujian, no sudeste da China, realizará várias exposições industriais e eventos esportivos este ano para injetar nova vitalidade e impulso em seu desenvolvimento econômico e social de alta qualidade, revelaram autoridades da cidade em uma entrevista à imprensa realizada em Pequim na segunda-feira.

Foto mostra a coletiva de imprensa realizada pelo Governo Municipal de Jinjiang em Pequim, 20 de março de 2023. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Essas exposições e eventos esportivos incluem a 5ª Exposição Internacional de Materiais de Construção e Decoração da China (Jinjiang), a 24ª Exposição Internacional da Indústria de Calçados de Jinjiang e a 7ª Exposição Internacional da Indústria de Esportes da China, a 7ª Feira de Alimentos do Estreito e a 10ª Feira de Alimentos de Taiwan-Fujian (Quanzhou), a 2ª Copa do Mundo Universitária de Futebol da FISU e a Maratona Internacional de Jinjiang, que serão realizadas sucessivamente na cidade, de abril a dezembro deste ano.

A feira de alimentos deste ano tem uma área de exposição total de 80.000 metros quadrados, atingindo um novo recorde, com a presença esperada de 100.000 comerciantes profissionais. A exposição de calçados abrange uma área de exposição de 60.000 metros quadrados, com 2.400 estandes de padrão internacional montados. A exposição de materiais de construção e decoração terá como foco a indústria de cerâmica.

Os elementos tecnológicos e ecológicos se destacarão nessas exposições industriais. A exposição de calçados criará um pavilhão de inovação e talentos em ciência e tecnologia para mostrar as mais recentes conquistas em inovação científica e tecnológica e tecnologias de fronteira de indústrias e empresas locais. A feira de alimentos construirá um salão de exposições on-line e realizará uma combinação precisa das grandes demandas de compradores e expositores por meio de big data e algoritmos inteligentes. Produtos ecológicos e de ponta, como placas de cerâmica ecológicas, serão exibidos na exposição de materiais de construção e decoração.

Para ajudar os expositores a expandir os mercados no exterior, a exposição de calçados cooperará com a empresa italiana ARS para mostrar as últimas tendências da moda internacional e os mais recentes materiais para calçados, a exposição de materiais de construção e decoração convidará representantes de consulados de cinco países da China e empresas comerciais como participantes, enquanto a feira de alimentos convidará mais de 100 empresas da Alemanha, Reino Unido, Países Baixos, Rússia Filipinas e Tailândia, entre outras, para promover produtos em destaque na exposição.

Como uma famosa cidade esportiva, Jinjiang possui uma escala de mercado da indústria esportiva de mais de 250 bilhões de yuans. A realização da Maratona Internacional de Jinjiang de 2023, uma competição de marca cultivada de forma independente pela cidade, e a 2ª Copa do Mundo Universitária de Futebol da FISU ajudará a moldar ainda mais a reputação da cidade como uma cidade esportiva.

FONTE Xinhua Silk Road

