Xinhua Silk Road: jovem chinês é nomeado SDG Pioneer de 2022 pelo Pacto Global da ONU

A seleção de SDG Pioneers é uma campanha mundial lançada pelo Pacto Global da ONU desde 2016, com o objetivo de homenagear pessoas do mundo todo que tenham realizado feitos extraordinários para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). As inscrições do SDG Pioneer deste ano foram julgadas por um painel da rede de especialistas do Pacto Global da ONU, SDG Pioneers anteriores e representantes do meio acadêmico, organizações sociais e agências da ONU.