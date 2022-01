Xinhua Silk Road : La ville de Wuhu, située dans l'est de la Chine, valorise l'innovation et offre un soutien complet aux entreprises

En tant que sous-centre provincial, Wuhu est la ville qui enregistre le deuxième PIB le plus élevé dans la province d'Anhui. Au cours des trois premiers trimestres de 2021, le PIB de la ville a affiché un taux de croissance de 13,6 %, soit le taux le plus élevé parmi les villes de la région du delta du fleuve Yang Tsé.

L'innovation, les énergies nouvelles et les véhicules intelligents connectés sont devenus la principale industrie de Wuhu, réunissant au sein de la ville 311 entreprises industrielles de plus que le volume escompté, pour une valeur totale s'élevant à près de 130 milliards de yuans (environ 20,39 milliards de dollars américains). Avec sept plateformes de recherche et développement à l'échelle nationale et 77 à l'échelle provinciale, la ville a formé une chaîne industrielle complète comprenant des entreprises de base, dont Chery Automobile.

Comme la ville de Wuhu s'efforce de cultiver des entreprises novatrices exceptionnelles, elle s'inspire également des efforts d'innovation déployés par les entreprises, a souligné M. Shan. Les investissements en recherche et développement représentant 3,34 % du total, la ville vise à réunir plus de 2 000 entreprises high-tech et 2 500 entreprises industrielles de plus que le volume escompté d'ici 2023.

« Le fait qu'une entreprise choisisse de s'établir dans une ville est ultimement lié au potentiel de rentabilité », a expliqué M. Shan, expliquant pourquoi Wuhu concentre principalement ses efforts sur l'amélioration de la rentabilité des entreprises en vue d'optimiser l'environnement commercial.

Au cours des dernières années, Wuhu a mis en place une série de mesures novatrices visant à améliorer l'environnement commercial. Par exemple, la ville a mis sur pied neuf groupes de travail dans différents domaines pour aider les entreprises à accroître leurs profits grâce à des recherches approfondies auprès de 300 grandes entreprises locales.

« Notre objectif ultime est de rendre la mise en œuvre de politiques aussi facile que le shopping en ligne, a déclaré M. Shan, soulignant que la ville fera de son mieux pour servir les entreprises locales. Bien qu'aucune d'entre elles ne puisse représenter pleinement Wuhu, les entreprises forment ensemble l'essence de la ville », a-t-il dit.

SOURCE Xinhua Silk Road