Xinhua Silk Road: Wuhu, no leste da China, valoriza a inovação e oferece suporte abrangente aos negócios

Posicionada como o subcentro provincial, Wuhu é a cidade com o segundo maior PIB na província de Anhui. Nos primeiros três trimestres de 2021, a cidade teve uma taxa de crescimento do PIB de 13,6%, a mais alta entre as cidades da região do Delta do Rio Yangtze.

O veículo conectado inteligente impulsionado pela inovação e por novas energias tornou-se o principal setor de Wuhu, com 311 empreendimentos industriais acima do tamanho designado reunidos na cidade, gerando um valor total de quase 130 bilhões de yuans (cerca de USD 20,39 bilhões). Com sete plataformas de P&D de nível nacional e 77 de nível provincial, a cidade formou uma cadeia industrial completa com empresas centrais como a Chery Automobile.

Conforme observou Shan, à medida que a cidade de Wuhu se esforça para cultivar empresas inovadoras excepcionais, ela se inspira nos esforços de inovação feitos também pelas empresas. Com os investimentos em P&D respondendo por 3,34% do total, a cidade tem como objetivo reunir mais de duas mil empresas de alta tecnologia e 2.500 empreendimentos industriais acima do tamanho designado até o ano de 2023.

"O fato de uma empresa optar por se estabelecer em uma cidade está, em última análise, relacionado com o potencial de lucro", disse Shan, explicando por que melhorar a rentabilidade corporativa é o principal foco do esforço de Wuhu na otimização do ambiente empresarial.

Nos últimos anos, Wuhu apresentou uma série de medidas inovadoras para melhorar o ambiente empresarial. Por exemplo, a cidade estabeleceu nove grupos de trabalho em diferentes áreas para ajudar as empresas a aumentar seu lucro por meio de pesquisas aprofundadas sobre 300 grandes empresas locais.

"Nosso objetivo final é tornar a implementação de políticas tão simples quanto comprar on-line", disse Shan, observando que a cidade se esforçará ao máximo para atender às empresas locais. "Embora não haja nenhuma empresa que possa representar plenamente Wuhu, juntas, elas compõem a essência da cidade", disse ele.

https://en.imsilkroad.com/p/325892.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1724659/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1724660/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1724661/3.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road