Xinhua Silk Road : Le rapport sur l'indice de développement de l'industrie du tourisme axé sur la glace et la neige et le rapport sur les données liées au tourisme du Heilongjiang ont été publiés mercredi, à Shanghai

Le rapport sur l'indice de développement de l'industrie du tourisme axé sur la glace et la neige et l'édition 2021 du rapport sur les données liées au tourisme de la province du Heilongjiang ont été publiés officiellement lors de l'événement. Le ministère provincial de la culture et du tourisme du Heilongjiang a présenté ses propres circuits touristiques hivernaux, en collaboration avec Harbin, Mudanjiang, Daqing, Yichun, ainsi que d'autres villes et régions.

En tant que premier indice portant sur l'industrie du tourisme axé sur la glace et la neige en Chine, l'indice de développement de l'industrie du tourisme axé sur la glace et la neige de la province chinoise du Heilongjiang a montré que le Heilongjiang est l'une des provinces où la culture de la glace et de la neige est la plus riche et où les ressources naturelles sont les plus florissantes en Chine. L'indice montre également que la province offre une grande variété de produits touristiques autour de la glace et de la neige, ainsi qu'une concentration relativement élevée de grandes destinations touristiques axées sur la glace et la neige, ce qui permet d'offrir aux touristes une expérience visuelle et ludique plus pratique.

Le rapport sur les données liées au tourisme dans la province du Heilongjiang explore principalement les tendances du marché touristique du Heilongjiang à l'ère post-pandémie. Il fournit également des renseignements sur les habitudes de consommation des touristes dans la province du Heilongjiang, et pourrait servir de fondement pour la promotion du tourisme axé sur la glace et la neige dans la province. En outre, le rapport révèle que la reprise du tourisme dans la province est déjà passée à un tout nouveau stade de développement.

Cet événement a été organisé conjointement par le ministère provincial de la culture et du tourisme du Heilongjiang et le China Economic Information Service (CEIS) de l'agence de presse Xinhua.

Nous avons appris que cet hiver, Heilongjiang a lancé trois grands produits thématiques faisant la promotion du tourisme axé sur la glace et la neige, et propose 148 destinations touristiques, cinq villes touristiques, six excursions touristiques et 15 destinations touristiques incontournables, toutes axées sur la glace et la neige, au grand plaisir des touristes friands de l'hiver.

