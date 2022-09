Xinhua Silk Road : Les modules légers à cadre de 28 mm de Seraphim prouvent leur fiabilité à l'occasion d'un test mécanique à -40 ℃

PÉKIN, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), un important fabricant mondial de produits solaires, a récemment annoncé que ses modules légers à cadre de 28 mm avaient réussi le test de charge mécanique à basse température, ce qui témoigne de la force technologique de l'entreprise et de la fiabilité de ses produits.

Seraphim's 28mm-frame lightweight modules show reliability in -40℃ mechanical test

Selon les normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI), le test de charge mécanique statique est un test général visant à déterminer la capacité des modules photovoltaïques (PV) à résister aux charges exercées par la neige et le vent. En raison de la dégradation du climat de la planète, les modules PV sont exposés à des conditions climatiques extrêmement froides, ce qui pose des problèmes de résistance mécanique des modules, de résistance des matériaux et de connexion aux systèmes de suivi.

C'est pour cela que Seraphim, en collaboration avec l'organisme tiers TUV-SUD, a réalisé le test de fiabilité mécanique des modules légers à cadre de 28 mm dans des conditions de basse température extrême. Le test de charge mécanique statique de 5 400 Pa sur la face avant et 2 400 Pa sur la face arrière a été réalisé à une température extrêmement basse de -40 ℃ et avec une installation à quatre pinces.

Les résultats indiquent que les modules conservent un aspect correct et ne présentent aucune fissure sévère. Les produits ont également réussi les tests d'isolation et de fuite humide en présentant une baisse de puissance inférieure à 5 %. Les résultats ont clairement démontré que, même dans des conditions de basse température extrême, les modules légers à cadre de 28 mm de Seraphim sont sûrs et fiables.

« Les produits photovoltaïques étant utilisés dans le monde entier dans des environnements plus diversifiés, leurs performances sont soumises à des exigences de plus en plus élevées. S'appuyant sur plus d'une décennie de recherche et développement (R&D) et d'expérience technologique, Seraphim s'est engagé à innover pour améliorer les performances des modules photovoltaïques et mieux répondre aux diverses demandes de ses clients », a déclaré Polaris Li, président de Seraphim.

Seraphim a construit un centre de R&D de classe mondiale en 2013, doté de capacités complètes de R&D et de tests. La société dispose également d'une ligne d'assemblage automatique très efficace, dotée de plus de 40 brevets d'optimisation. Forte de ses solides compétences technologiques et de ses capacités de production, elle dispose d'une capacité de production combinée de 7,5 GW au niveau international. À ce jour, plus de 14GW de ses produits ont été installés dans plus de 40 pays dans le monde.

