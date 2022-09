Xinhua Silk Road: os módulos leves de estrutura de 28 mm da Seraphim comprovam confiabilidade no teste mecânico a -40 °C

PEQUIM, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), fabricante líder global de produtos solares, anunciou recentemente que seus módulos leves de estrutura de 28 mm foram aprovados no teste de carga mecânica de temperatura baixa, o que reflete a confiabilidade dos produtos e a força tecnológica da empresa.

Módulos leves de estrutura de 28 mm da Seraphim comprovam confiabilidade no teste mecânico a -40 °C

De acordo com as normas da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), o teste de carga mecânica estática é um teste geral para determinar a capacidade dos módulos fotovoltaicos de resistir a cargas de neve e vento. Devido ao agravamento das mudanças climáticas globais, os módulos fotovoltaicos estão expostos a condições climáticas extremamente frias, representando desafios à resistência mecânica dos módulos, à capacidade de resistência dos materiais e à conexão com os rastreadores.

Por isso, a Seraphim, juntamente com a organização terceirizada TÜV-SÜD, conduziu o teste de confiabilidade mecânica nos módulos leves de estrutura de 28 mm sob condições de temperatura extremamente baixa. O teste de carga mecânica estática de 5400 Pa no lado frontal e 2400 Pa no lado posterior foi realizado sob condições de instalação a temperaturas extremamente baixas de -40 ℃ e 4 fixadores.

Os resultados demonstram que os módulos mantêm uma boa aparência sem fissuras graves. Eles também foram aprovados nos testes de isolamento e de vazamento úmido com atenuação de energia inferior a 5%. O resultado comprovou claramente que, mesmo sob condições de temperaturas extremamente baixas, os módulos leves de estrutura de 28 mm da Seraphim são seguros e confiáveis.

"Como os produtos fotovoltaicos são instalados em todo o mundo e nos mais diversificados ambientes, seu desempenho tem enfrentado requisitos cada vez mais altos. Baseada em mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de experiência tecnológica, a Seraphim tem se empenhado na inovação para aprimorar o desempenho dos módulos fotovoltaicos e atender melhor clientes com demandas diversificadas", declarou Polaris Li, presidente da Seraphim.

Sabe-se que a Seraphim construiu um centro de P&D de primeira classe em 2013, dispondo de plena autonomia em P&D e testes. Também conta com uma linha de montagem automática altamente eficaz, com mais de 40 patentes de otimização. Com competência tecnológica e capacidade de produção sólidas, a empresa dispõe de uma capacidade de fabricação global combinada de 7,5 GW. Até o momento, foram instalados mais de 14 GW de seus produtos em mais de 40 países em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891817/image_1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road