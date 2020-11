Xinhua Silk Road: Liuyang, China convidando o público para licitação do projeto de turismo cultural do rio Liuyang em 26 de novembro

A cidade planeja criar por meio do projeto de turismo cultural à beira-mar, um projeto localizado na seção urbana do Rio Liuyang, um conjunto de turismo cultural que integra entretenimento com tema de fogos de artifício, passeios de experiência cultural da cidade antiga, bem como passeios noturnos e entretenimento no Rio Liuyang.

Será adotado um convite para apresentação de licitações combinadas, incluindo a licitação para "investidor, EPC (engenharia, gestão de compras e construção - engineering procurement construction) e operador", com o investimento do projeto totalizando 1,94 bilhão de yuans e o total final podendo chegar ao orçamento real na conclusão.

No âmbito do projeto, existem dois subprojetos, nomeadamente o projeto de turismo cultural e as infraestruturas relacionadas. Para o primeiro, a futura empresa do projeto ficará responsável pela operação da parte comercial. A parte não comercial do projeto de turismo cultural e as instalações de infraestrutura relacionadas serão transferidas para os departamentos governamentais relevantes da cidade de Liuyang para manutenção após a conclusão e verificação de aceitação.

Começando em Shuangjiangkou, no leste, o projeto de turismo cultural do Rio Liuyang abrange áreas que cortam a principal zona urbana da cidade de Liuyang, que é conhecida do público pelo Rio Liuyang, um dos primeiros 17 lagos e rios em toda a China e pelos fogos de artifício de Liuyang, que podem ser datados de mais de 1.300 anos atrás.

FONTE Xinhua Silk Road

