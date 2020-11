Xinhua Silk Road : Liuyang, en Chine, lancera un appel d'offres public pour le projet de tourisme culturel de la rivière Liuyang le 26 novembre

La ville prévoit de réaliser, via le projet de tourisme culturel au bord de l'eau, un projet situé dans la section urbaine de la rivière Liuyang, un pôle de tourisme culturel intégrant des divertissements sur le thème des feux d'artifice, des visites culturelles de la vieille ville, et des excursions et divertissements nocturnes sur la rivière Liuyang également.

Un appel d'offres combiné comprenant un appel d'offres pour « l'investisseur, l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction (EPC) et l'opérateur » sera adopté, avec un investissement global du projet s'élevant à 1,94 milliard de yuans et le montant total final jusqu'au budget réel à son achèvement.

Le projet comprend deux sous-projets, à savoir le projet de tourisme culturel et les installations d'infrastructure connexes. Pour la première, la future société projet prendra en charge l'exploitation de sa partie commerciale. La partie non commerciale du projet de tourisme culturel et les infrastructures connexes seront transférées aux services gouvernementaux compétents de la ville de Liuyang pour maintenance après leur achèvement et leur contrôle d'acceptation.

Partant de Shuangjiangkou à l'est, le projet de tourisme culturel de la rivière Liuyang couvre des espaces traversant la principale zone urbaine de la ville de Liuyang, connue du public pour la rivière Liuyang, l'un des premiers lots de 17 lacs et rivières de démonstration à travers la Chine, et les feux d'artifice de Liuyang, qui peuvent être datés d'il y a de plus de 1 300 ans.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com//317650.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1337335/1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1337334/2.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road