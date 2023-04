Xinhua Silk Road: Produtos de café refinados injetam vitalidade na capital chinesa do café Pu'er City

PEQUIM, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A cidade de Pu'er, na província de Yunnan, no sudoeste da China, localizada no cinturão dourado para plantio de café próximo ao Trópico de Câncer com uma vasta área de zona quente, precipitações abundantes e ambiente ecológico adequado, é muito conhecida como a capital Chinesa do café.

A foto mostra que os agricultores separam os frutos do café colhido no Yatang Valley Coffee Farm em Pu'er, província de Yunnan. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

As estatísticas mostram que, atualmente, a área de plantio de café da cidade atinge 679,000 mu (cerca de 45,266 hectares), o que faz com que a cidade se torne uma das principais área produtoras de café com o maior rendimento e a melhor qualidade da China, e um dos principais centros de distribuição do comércio de café.

No vilarejo de Nandaohe, distrito de Simao da cidade, Liao Xiugui e suas famílias administram juntos uma fazenda de café. O cultivo de café em larga escala conduz a expectativa dos agricultores por riquezas. Por meio do aprendizado de técnicas de manejo e cultivo, os agricultores aumentam gradualmente a produção de café e implementam produtos de café mais refinados e requintados, afirmou Liao.

Deng Jialu, gerente geral da Yunnan Simao Beigui Coffee Co., Ltd., está explorando um modo inovador para a integração profunda do café e do turismo na cidade.

"Por meio da construção da área de café, os visitantes podem não apenas aprender sobre o cultivo de café no campo, mas também preparar uma xícara do café deles, descobrindo assim o desenvolvimento do café de Yunnan", disse Deng.

Impulsionada pelo consumo no mercado, padrões internacionais e políticas de apoio, um total de onze empresas de café acima do tamanho designado foram desenvolvidas na cidade nos últimos anos. Os grãos de café produzidos na Tianyu Coffee Estate no Condado de Menglian da cidade foram selecionados pela Starbucks e receberam uma boa resposta do mercado.

Em setembro de 2020, o Pu'er coffee foi listado no primeiro lote do acordo China-União Européia sobre indicações geográficas, realizando o reconhecimento mútuo de produtos de indicações geográficas entre a China e a Europa e promovendo o café Pu'er para o mercado da UE.

Em janeiro de 2023, a Administração para Padronizações da China anunciou que o café Pu'er foi aprovado como padrão nacional e obteve aprovação da sua versão em inglês, o que melhorará de forma abrangente a qualidade do café e promoverá os produtos de café para o mercado internacional.

Com a abertura da Ferrovia China-Laos e a conclusão do parque industrial de processamento de café na cidade, é provável que a Pu'er se torne a primeira parada da China para a importação de café processado dos países do sudeste asiático.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/333661.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2056262/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road