Xinhua Silk Road: Veredelte Kaffeeprodukte bringen Schwung in die chinesische Kaffeehauptstadt Pu'er

PEKING, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Stadt Pu'er in der südwestchinesischen Provinz Yunnan, die im goldenen Gürtel für den Kaffeeanbau nahe des Nördlichen Wendekreises liegt und über ein ausgedehntes Gebiet mit heißen Zonen, reichlich Niederschlag und ein geeignetes ökologisches Umfeld verfügt, ist als die chinesische Hauptstadt des Kaffees bekannt.

Photo shows that farmers sort harvested coffee fruit at Yatang Valley Coffee Farm in Pu'er, Yunnan province.

Statistiken geben an, dass die Kaffeeanbaufläche in der Stadt derzeit 679.000 mu (etwa 45.266 Hektar) erreicht, was die Stadt zu einem der wichtigsten Kaffeeanbaugebiete mit dem höchsten Ertrag und der besten Qualität in China und zu einem wichtigen Vertriebszentrum für den Kaffeehandel macht.

Im Dorf Nandaohe, im Stadtbezirk Simao, betreiben Liao Xiugui und seine Familien gemeinsam eine Kaffeeplantage. Der großflächige Kaffeeanbau ist für die Bauern mit der Hoffnung auf Wohlstand verbunden. Durch das Erlernen fortschrittlicher Anbautechniken und Managementmethoden können die Landwirte ihre Kaffeeproduktion schrittweise steigern und immer raffiniertere und exquisitere Kaffeeprodukte auf den Markt bringen, so Liao.

Deng Jialu, Geschäftsführer der Yunnan Simao Beigui Coffee Co., Ltd. erforscht einen innovativen Ansatz zur engen Verbindung von Kaffee und Tourismus in der Stadt.

„Durch den Bau der Kaffeeplantage können die Besucher nicht nur etwas über den Kaffeeanbau auf dem Feld lernen, sondern auch ihre eigene Tasse Kaffee aufbrühen und dabei etwas über die Entwicklung des Kaffees in Yunnan erfahren", sagte Deng.

Angetrieben durch die Marktnachfrage, internationale Standards und eine unterstützende Politik haben sich in den letzten Jahren in der Stadt insgesamt elf Kaffeeunternehmen entwickelt, die die festgelegte Größe überschritten haben. Die vom Tianyu Coffee Estate im Stadtbezirk Menglian produzierten Kaffeebohnen wurden von Starbucks ausgewählt und fanden auf dem Markt großen Anklang.

Im September 2020 wurde der Pu'er-Kaffee in das erste Paket des Abkommens zwischen China und der EU über die Zusammenarbeit im Bereich der geografischen Angaben aufgenommen, wodurch die gegenseitige Anerkennung von Produkten mit geografischen Angaben zwischen China und Europa realisiert und der Pu'er-Kaffee auf dem EU-Markt gefördert wird.

Im Januar 2023 gab die chinesische Standardisierungsbehörde bekannt, dass der Pu'er-Kaffee als nationaler Standard anerkannt wurde und seine englische Version genehmigt wurde, was die Kaffeequalität umfassend verbessern und Kaffeeprodukte auf dem internationalen Markt fördern wird.

Mit der Eröffnung der China-Laos-Eisenbahn und der Fertigstellung des Industrieparks für Kaffeeverarbeitung in der Stadt wird Pu'er wahrscheinlich Chinas erste Anlaufstelle für die Verarbeitung von Kaffeeimporten aus südostasiatischen Ländern werden.

