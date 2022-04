Xinhua Silk Road : Seraphim achève la production de modules photovoltaïques de 72 MW pour Citicore

Les modules photovoltaïques devaient être livrés entre octobre 2021 et janvier 2022, et la date de mise en service officielle est estimée à octobre 2022.

« Il s'agit d'un important contrat d'approvisionnement de l'industrie solaire qui témoigne de la croissance exponentielle de Seraphim aux Philippines, a déclaré Polaris Li, président de Seraphim.

Les Philippines sont bien positionnées pour l'énergie solaire en termes de géographie, grâce à un ensoleillement important et à des partenaires locaux fiables. Nous avons déjà expédié plus de 200 MW de modules solaires au cours des deux dernières années. Je crois que cette coopération avec Citicore nous aidera à renforcer notre position aux Philippines et en Asie du Sud-Est dans son ensemble », a ajouté Li.

Depuis sa création en 2011, Seraphim s'est spécialisé dans la recherche, le développement, la production, l'innovation et la vente de produits photovoltaïques. À ce jour, plus de 14 GW de produits Seraphim ont été installés dans plus de 40 pays au monde.

À l'heure actuelle, Citicore est l'un des principaux acteurs dans le domaine de l'énergie solaire aux Philippines avec une capacité de production installée combinée de 170 MW.

Citicore produit de l'énergie renouvelable propre et pure directement à partir de ses centrales solaires à travers les Philippines par l'intermédiaire de Citicore Renewable Energy Corporation (CREC).

