Xinhua Silk Road: Seraphim schließt 72MW PV-Modulproduktion für Citicore ab

BEIJING, 31. März 2022 /PRNewswire/ -- Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), ein weltweit führender Hersteller von Solarprodukten, hat kürzlich PV-Module mit einer Leistung von 72 MW an Citicore Power Inc. (Citicore), ein bekanntes kommunales Unternehmen für erneuerbare Energien auf den Philippinen, abgeschlossen.

Nach Angaben von Seraphim hat Citicore im Juli 2021 einen Auftrag über bis zu 72 MW seiner monofacialen Module mit einer maximalen Leistung von bis zu 540/545 W erteilt.