Xinhua Silk Road: Seraphim lança nova série de módulos fotovoltaicos solares da TOPCon em todo o mundo

PEQUIM, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A fabricante global de módulos solares e líder Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), lançou TOPCon, uma nova série de módulos fotovoltaicos (PV) solares desenvolvidos para alcançar maior eficiência de conversão de energia fotovoltaica solar.

O módulo da série TOPCon adota células de alta eficiência do tipo N 182 mm, representando um avanço na eficiência do módulo e na geração de energia. Ela pode atingir uma produção em massa de taxa de conversão de energia do módulo fotovoltaico solar de 22,5% e uma potência de 580W, o que oferece um custo mais baixo de quilowatts-hora (kWh) para projetos fotovoltaicos distribuídos e grandes usinas terrestres.

Em comparação com os componentes tradicionais, os componentes da série TOPCon são aprimorados por tecnologias inovadoras, como contatos de passivação, rede multimaster ultrafina, embalagens de alta densidade, e possuem desempenho superior em termos de coeficiente de temperatura de energia, resistência à decomposição leve e baixo desempenho de luz.

Nos últimos anos, com a melhoria gradual da taxa de conversão das células fotovoltaicas, a taxa de conversão das células convencionais Passivated Emitter e Rear Cell (PERC) está próxima do limite de eficiência teórica de 24,5% das células do tipo P, enquanto espera-se que os componentes TOPCon, com sua maior eficiência de conversão, liderem uma importante direção de desenvolvimento das células cristalinas de silício de alta eficiência.

"Devido à sua carga e estabilidade superiores, nós estendemos a série de componentes TOPCon para 30 anos de garantia, bem acima do padrão de mercado prevalecente", disse Yang Yong, diretor executivo da Seraphim, acrescentando que a série de componentes está disponível em vários tamanhos e pode atender às diferentes necessidades de aplicação.

"Com a expansão do layout de capacidade dos módulos TOPCon do tipo N, a Seraphim seguirá desenvolvendo e vendendo módulos fotovoltaicos com alta eficiência de conversão e alta qualidade para atender à demanda, e explorando um caminho melhor para o desenvolvimento inovador do setor fotovoltaico", disse Polaris Li, presidente da Seraphim.

Observa-se que a série de componentes TOPCon está agora em produção total, e espera-se que atinja uma capacidade contínua de quatro gigawatts (GW) de componentes até o fim de 2023, proporcionando volume suficiente para abastecer o mercado.

