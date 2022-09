Xinhua Silk Road : Silk Road Maritime, un lien important pour stimuler « double circulation »

PÉKIN, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement en 2018 par la province du Fujian, dans l'est de la Chine, Silk Road Maritime affiche une forte dynamique de développement et une robustesse qui lui permettent de devenir un maillon important dans la promotion de la « double circulation » des marchés nationaux et internationaux.

Photo shows a view of Xiamen Port in east China's Fujian Province. (Photo provided by Fujian Provincial Port Group Co., Ltd.)

Malgré l'évolution constante du contexte économique mondial, les échanges entre le Fujian et les pays et régions situées le long de la Ceinture et Route ont atteint les 412,2 milliards de yuans (environ 58,93 milliards de dollars américains) au cours des sept premiers mois de 2022, soit une hausse de 19,6 % sur un an. À la fin du mois d'août de cette année, un total de 9 014 trajets avait été réalisé sur les routes maritimes qui tirent leur nom de Silk Road Maritime, avec un débit total de conteneurs atteignant les 10,182 millions d'unités équivalent vingt pieds.

Le développement de Silk Road Maritime a connu d'autres succès cette année, alors que le Forum de coopération internationale maritime de la route de la soie 2022 a débuté le 8 septembre. Le 10 juin, l'express e-commerce de Silk Road Maritime a été lancé. Auparavant, en janvier, une nouvelle route maritime avait été ouverte, reliant les membres du Partenariat économique régional global.

En s'intégrant avec le nouveau corridor commercial international terre-mer et avec les services de trains de marchandises Chine-Europe, Silk Road Maritime a également soutenu le Fujian dans la construction de canaux de navigation pour les provinces intérieures. En 2021, le volume de marchandises en vrac en provenance de l'extérieur de la province manutentionné par les ports du Fujian en transport combiné de type maritime et ferroviaire a augmenté de 21,5 pour cent par rapport à l'an dernier. Au premier semestre 2022, le volume des conteneurs de transport combiné de type maritime et ferroviaire a connu une augmentation de 44 % par rapport à l'année précédente.

En encourageant davantage les politiques de coordination avec les ports terrestres et maritimes de Chine, Silk Road Maritime s'engage à contribuer au renforcement des liens entre les chaînes industrielles et les chaînes d'approvisionnement en créant des canaux logistiques en boucle fermée qui rayonnent sur les marchés nationaux et internationaux, selon Chen Zhiping, président de Fujian Provincial Port Group Co., Ltd. et Fujian Silk Road Maritime Management Company.

La marque se caractérise par une coopération intersectorielle intégrée, chaque membre de la Silk Road Maritime Alliance tirant parti de ses forces. Afin de stimuler le partage d'informations entre les entreprises concernées, Silk Road Maritime fournit également une plateforme complète de service maritime, dont la première phase de construction a été achevée.

