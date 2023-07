Xinhua Silk Road: Sommer-Tourismusmarkt im Südwesten. Chinas Lijiang kommt mit innovativen Produkten in Schwung

PEKING, 14. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Am Abend des 8. Juli stimmten Bands, bestehend aus Sängern, Gitarren, Bassisten, Schlagzeugern usw., auf einem Platz in der Altstadt von Lijiang in der Provinz Yunnan im Südwesten Chinas Volkslieder an und lockten damit Touristen an, die sich an der entspannenden Musik erfreuten.

This aerial photo taken on May 17, 2023 shows the summer scenery of Lanyue (Blue Moon) Valley in Lijiang, southwest China's Yunnan Province.

Innovative Tourismusprodukte, -formate und -erlebnisse wie die Aufführung von Volksliedern haben den Sommertourismusmarkt in Lijiang City in Schwung gebracht. Laut Yin Liangqin, dem stellvertretenden Direktor der Lijiang Municipal Administration of Culture and Tourism, der prognostizierte, dass die Zahl der Touristen, die Lijiang während der Sommerferien besuchen, im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich steigen wird, hat das beliebte Reiseziel seit Anfang Juli täglich durchschnittlich 170.000 Touristenbesuche verzeichnet.

In den vergangenen Jahren hat Lijiang ständig neue Produkte eingeführt, um den Tourismus anzukurbeln.

So hat die Stadt beispielsweise auf der Grundlage des schneebedeckten Yulong Snow Mountain und der reichhaltigen Tier- und Pflanzenwelt in der Umgebung eine Reihe von touristischen Angeboten geschaffen, die es Touristen ermöglichen, den Sonnenaufgang auf dem Schneeberg zu genießen, den Sternenhimmel zu betrachten und wissenschaftliche Forschungen über Pflanzen durchzuführen.

Um das touristische Erlebnis zu bereichern, hat sie eine Reihe von Touristenattraktionen entwickelt, darunter „Tourismus + Landwirtschaft", die es den Touristen ermöglichen, Fische in Reisfeldern zu fangen, Früchte in Obstgärten zu pflücken, Rosenblütenkuchen zu backen und dabei die natürliche Landschaft im Bezirk Gucheng und im Landkreis Yulong zu genießen.

In der Zwischenzeit hat Lijiang Tourismusprodukte wie Studienreisen, Familienreisen und maßgeschneiderte Reisen eingeführt, um sich an die ändernden Marktanforderungen anzupassen. Touristen, die sich beispielsweise für eine Studienreise nach Lijiang entscheiden, tragen die traditionelle Kleidung der ethnischen Minderheit der Naxi, besuchen Naxi-Dörfer, lernen die Naxi-Sprache zu sprechen, tanzen und kochen mit den Naxi in einer eintägigen Tour in Begleitung von Reiseleitern.

Es ist bekannt, dass Lijiang gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Dienstleistungen und des Managements der Sehenswürdigkeiten ergreift, um in diesem Sommer eine angenehme Urlaubsatmosphäre für Touristen zu schaffen.

