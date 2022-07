Xinhua Silk Road: temporada de turismo com tema da cultura de Yungang começou na segunda-feira em Datong, no norte da China

Sob essa marca, Datong promoveu muitos eventos clássicos de turismo cultural, como o antigo show de lanternas e a semana internacional de filmes de ação de Jackie Chan. Todos esses eventos ajudaram a cidade a avançar em sua transformação em destino de turismo cultural de renome internacional.

Wang Jianjiang, membro do Comitê Permanente do Comitê Municipal do PCCh de Datong e diretor do departamento de publicidade, disse que, após anos de esforços, as marcas de turismo cultural de "interessante resort de verão" e "Datong cultural" de Yungang, devem ajudar ainda mais a cidade a formar um sistema completo de marcas de turismo de verão e, ao mesmo tempo, melhorar sua popularidade e reputação entre os turistas.

Nos últimos anos, o setor de turismo cultural da cidade de Datong entrou em uma fase de desenvolvimento de maior qualidade.

Desde 2017, o índice de desenvolvimento do turismo de Datong da China, divulgado pelo Serviço de Informações Econômicas da China, que é administrado pela Xinhua, e pelo Governo Popular de Datong, já alcançou 1.438,97 pontos, um aumento de quase 50% em relação ao período de base, o que indica a enorme atenção e vitalidade de consumo do mercado.

Independentemente dos outros, a popularidade da marca de turismo de Datong aumentou de forma notável juntamente com os efeitos da marca funcional em todos os aspectos. Este ano, o setor de turismo cultural na cidade apresentou resiliência de desenvolvimento suficiente, com o turismo rural e o camping ao ar livre amplamente favorecidos por viajantes e com passeios de aprofundamento tornando-se escolhas convencionais dos turistas, que ficam em média três dias, em vez de 1,5 dia, em Datong atualmente.

Este ano, 38 atividades de seis subtemas estão dando as boas-vindas aos visitantes da cidade, incluindo a conferência de desenvolvimento do metaverso do turismo cultural da China, a exposição juvenil de esculturas da China e a temporada de criação moderna do turismo cultural de Datong.

FONTE Xinhua Silk Road

