Xinhua Silk Road: Wuliangye brilha na conferência anual do Boao Forum for Asia de 2023

PEQUIM, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A principal fabricante de bebidas alcoólicas da China, a Wuliangye mais uma vez fez uma aparição brilhante na Conferência Anual do Boao Forum for Asia (BFA) de 2023 em Boao, província de Hainan, no sul da China.

Como parceira estratégica honrosa e membro do Conselho de Administração da conferência deste ano, a Wuliangye apresentou ao mundo os seus produtos, marca e cultura do Chinese Baijiu para o mundo.

Foto mostra um banquete noturno do Boao Forum para a Conferência Anual da Ásia de 2023 em Boao, província de Hainan, no sul da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Um livro azul sobre o desenvolvimento sustentável e de carbono neutro da Wuliangye é revelado no Boao Forum, na Conferência Anual da for Asia de 2023 em Boao, província de Hainan, no sul da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Foto mostra os principais produtos da Wuliangye exibidos no Boao Forum para a Conferência Anual da Asia (BFA) de 2023. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Sabe-se que a marca esteve profundamente envolvida em importantes agendas do Boao Forum deste ano, como a cerimônia de abertura, a reunião do Conselho, o Diálogo de empreendedores das regiões da China e EUA e o Diálogo de empreendedores da China e Europa para mostrar o charme da cultura do licor chinês e ajudar todas as partes a alcançar um consenso harmonioso.

No banquete noturno do evento deste ano, vários produtos da Wuliangye foram exibidos lá, atraindo muitos convidados chineses e estrangeiros que elogiaram o excelente sabor do licor da Wuliangye e a proposta cultural da marca.

Zeng Congqin, presidente do Conselho da Wuliangye, afirmou no diário da conferência abual da BFA que abertura e tolerância são as condições básicas para a prosperidade e o progresso humano. Wuliangye sempre carregará a excelente cultura tradicional chinesa, promoverá os valores comuns de "harmonia e beleza", implementará firmemente a estratégia de "tornar-se global", se integrar ativamente nos principais eventos e plataformas internacionais e impulsionar a integração e o aprendizado mútuo das civilizações chinesas estrangeiras.

Além disso, um livro azul sobre o desenvolvimento sustentável e de baixo carbono da Wuliangye foi apresentado no evento. Lançado pela China Economic Information Service (CEIS), o blue book fornece referências úteis para a transformação verde e de baixo carbono do licor chinês e das indústrias tradicionais.

Nos últimos anos, a Wuliangye acelerou o ritmo para se tornar global participando ativamente de grandes eventos internacionais, como a Cúpula de CEOs da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), a Expo Mundial, oChina International Import Expo (CIIE) etc.

Wuliangye fará uso de plataformas internacionais de ponta para construir pontes de intercâmbio e comunicação entre países e grupos étnicos ao redor do mundo e injetar continuamente sua sabedoria e força e "harmonia e beleza" no desenvolvimento global mutuo, disse Zeng.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/333507.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2048864/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2048865/image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2048866/image3.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road