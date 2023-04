Xinhua Silk Road: Wuliangye glänzt auf der Jahreskonferenz des Boao Forum for Asia 2023

PEKING, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- Chinas führender Spirituosenhersteller Wuliangye hatte erneut einen glänzenden Auftritt auf der Jahreskonferenz 2023 des Boao Forum for Asia (BFA) in Boao in der südchinesischen Provinz Hainan.

Als ehrenwerter strategischer Partner und Vorstandsmitglied der diesjährigen Konferenz präsentierte Wuliangye der Welt seine Produkte, seine Marke und die Kultur des chinesischen Baijiu.

Photo shows a evening banquet of Boao Forum for Asia Annual Conference 2023 in Boao, south China's Hainan Province. A blue book on Wuliangye's green and low carbon development is unveiled at the Boao Forum for Asia Annual Conference 2023 in Boao, south China's Hainan Province. Photo shows Wuliangye's core products exhibited on the Boao Forum for Asia (BFA) Annual Conference 2023.

Es ist bekannt, dass die Marke bei wichtigen Veranstaltungen des diesjährigen Boao-Forums wie der Eröffnungszeremonie, der Ratssitzung, dem chinesisch-amerikanischen Unternehmerdialog und dem chinesisch-europäischen Unternehmerdialog eine wichtige Rolle spielte, um den Charme der chinesischen Spirituosenkultur zu präsentieren und allen Parteien zu helfen, einen harmonischen Konsens zu erzielen.

Beim Abendbankett der diesjährigen Veranstaltung wurden verschiedene Produkte von Wuliangye ausgestellt, was viele chinesische und ausländische Gäste anzog, die den ausgezeichneten Geschmack des Wuliangye-Likörs und das kulturelle Angebot der Marke in höchsten Tönen lobten.

Zeng Congqin, Vorstandsvorsitzender von Wuliangye, sagte im Journal der BFA-Jahreskonferenz, dass Offenheit und Toleranz die Grundvoraussetzungen für Wohlstand und Fortschritt der Menschheit sind. Wuliangye wird stets die hervorragende chinesische traditionelle Kultur pflegen, den gemeinsamen Wert von „Harmonie und Schönheit" fördern, die „Going Global"-Strategie konsequent umsetzen, sich aktiv in große internationale Veranstaltungen und internationale Plattformen einbringen und die Integration und das gegenseitige Lernen chinesischer und ausländischer Kulturen vorantreiben.

Darüber hinaus wurde bei der Veranstaltung ein Blaubuch über die grüne und CO2-arme Entwicklung von Wuliangye vorgestellt. Das vom China Economic Information Service (CEIS) herausgegebene Blaubuch bietet eine nützliche Referenz für die grüne und kohlenstoffarme Transformation der chinesischen Spirituosen- und traditionellen Industrien.

In den letzten Jahren hat Wuliangye das Tempo der globalen Expansion beschleunigt, indem es aktiv an großen internationalen Veranstaltungen wie dem CEO-Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC), der Weltausstellung, der China International Import Expo (CIIE) usw. teilgenommen hat.

Wuliangye wird internationale High-End-Plattformen nutzen, um Brücken für den Austausch und die Kommunikation zwischen Ländern und ethnischen Gruppen auf der ganzen Welt zu bauen und seine Weisheit und Kraft von „Harmonie und Schönheit" kontinuierlich in die gemeinsame Entwicklung der Welt einzubringen", sagte Zeng.

