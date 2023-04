Xinhua Silk Road : Wuliangye se distingue à la conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l'Asie

PÉKIN, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- Wuliangye, principal fabricant chinois de liqueurs, a une fois de plus fait une apparition remarquée à la conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l'Asie (BFA) à Boao, dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine.

En tant que partenaire stratégique et membre du conseil d'administration de la conférence de cette année, Wuliangye a présenté ses produits, sa marque et la culture du Baijiu chinois au monde entier.

Photo shows a evening banquet of Boao Forum for Asia Annual Conference 2023 in Boao, south China's Hainan Province. A blue book on Wuliangye's green and low carbon development is unveiled at the Boao Forum for Asia Annual Conference 2023 in Boao, south China's Hainan Province. Photo shows Wuliangye's core products exhibited on the Boao Forum for Asia (BFA) Annual Conference 2023.

Il est de notoriété publique que la marque s'est fortement impliquée dans les programmes importants du Forum de Boao de cette année, tels que la cérémonie d'ouverture, la réunion du Conseil, le dialogue entre entrepreneurs chinois et américains et le dialogue entre entrepreneurs chinois et européens, afin de mettre en valeur le charme de la culture chinoise des spiritueux et d'aider toutes les parties à parvenir à un consensus harmonieux.

Lors du dîner de cette année, divers produits de Wuliangye ont été exposés, attirant de nombreux invités chinois et étrangers qui ont fait l'éloge de l'excellent goût de la liqueur Wuliangye et de l'offre culturelle de la marque.

Zeng Congqin, président du conseil d'administration de Wuliangye, a déclaré dans le journal de la conférence annuelle du BFA que l'ouverture et la tolérance sont les conditions fondamentales de la prospérité et du progrès de l'humanité. Wuliangye perpétuera l'excellente culture traditionnelle chinoise, promouvra la valeur commune de « l'harmonie et de la beauté », mettra fermement en œuvre la stratégie de « mondialisation », s'intégrera activement dans les grands événements internationaux et les plateformes internationales, et favorisera l'intégration et l'apprentissage mutuel des civilisations chinoises et étrangères.

Par ailleurs, un livre bleu sur le développement durable et à faible émission de carbone de Wuliangye a été dévoilé à l'occasion de cet événement. Publié par le Service d'information économique de Chine (CEIS), ce livre bleu fournit des références utiles pour la transformation écologique et à faible émission de carbone de l'industrie chinoise des boissons alcoolisées et des industries traditionnelles.

Ces dernières années, Wuliangye a accéléré le rythme de sa mondialisation en participant activement à des événements internationaux majeurs, tels que le sommet des chefs d'entreprise de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Exposition universelle, l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE), et bien d'autres.

Wuliangye profitera des plateformes internationales haut de gamme pour tisser des liens d'échange et de communication entre les pays et les groupes ethniques du monde entier et injectera continuellement sa sagesse et sa force de « l'harmonie et de la beauté » dans le développement commun du monde, a ajouté M. Zeng.

