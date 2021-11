Xinhua Silk Road: Wuliangye conta a história dos licores chineses ao participar ativamente da 4ª CIIE

Concentrando-se na proteção de importantes relíquias culturais nacionais, como as técnicas tradicionais de fermentação dos licores Wuliangye, um patrimônio cultural intangível e o antigo reservatório da adega de Wuliangye que remonta a 1368, a Wuliangye exibiu suas vantagens em recursos hídricos, solo, clima, temperatura e condições ecológicas, bem como habilidades únicas de fermentação, otimização, envelhecimento e mistura para a produção de licores durante a 4ª CIIE.

No salão de exposições, complementado por elementos de estilo chinês, como ameixa e bambu, pintura e caligrafia tradicional chinesa, a Wuliangye exibiu a herança cultural profunda e duradoura dos licores chineses e o valor escasso da engenhosidade fermentada de vários ângulos, trazendo uma experiência cultural incomum do patrimônio cultural imaterial para os visitantes nacionais e estrangeiros, por meio da expressão de valor da cultura tradicional chinesa de "harmonia".

Os principais produtos de licores, produtos de coleção cultural de ponta e produtos personalizados da Wuliangye com diferentes posicionamentos e características diferentes no salão de exposição atraíram muitos comerciantes nacionais e estrangeiros que elogiaram o excelente sabor dos licores da Wuliangye e a engenhosidade e charme únicos do licor chinês que representa.

Como representante da marca nacional da China e uma empresa líder em licores, a Wuliangye tem participado ativamente e apoiado o CIIE, e o salão de exposições da cultura da Wuliangye será instalado no Centro Nacional de Exposições e Convenções (Xangai) por um longo tempo, contribuindo para o abertura e cooperação do mundo, o intercâmbio cultural global e o intercâmbio interpessoal de diferentes países, deduzindo o "espírito nacional" e a "excelência mundial" da marca chinesa de licores.

De acordo com um executivo da Wuliangye, a empresa irá alavancar a CIIE para contar a história dos licores chineses, fazendo com que mais amigos internacionais apreciem a bebida chinesa e promovendo intercâmbios culturais, desenvolvimento aberto e prosperidade comum.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/324701.html

FONTE Xinhua Silk Road

