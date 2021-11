Xinhua Silk Road : Wuliangye raconte l'histoire du baijiu en participant activement à la 4e CIIE

En se concentrant sur la protection des principales reliques culturelles nationales comme les techniques de brassage traditionnelles de l'alcool de Wuliangye, un patrimoine culturel immatériel, et l'ancien bassin de la cave de Wuliangye datant de 1368, Wuliangye a montré ses avantages sur le plan des ressources en eau, du sol, du climat, de la température, des conditions écologiques, ainsi que ses compétences uniques en matière de brassage, d'optimisation, de vieillissement et de mélange pour la production d'alcool lors de la 4 e CIIE.

Dans la salle d'exposition, agrémentée d'éléments de style chinois comme la prune et le bambou, la peinture traditionnelle chinoise et la calligraphie, Wuliangye a mis en avant le patrimoine culturel profond et de longue date du baijiu chinois et la valeur rare de l'ingéniosité des procédés de brassage sous différents angles, apportant une expérience culturelle inhabituelle du patrimoine culturel immatériel à des invités d'ici et d'ailleurs grâce à l'expression de valeur de la culture chinoise traditionnelle qu'est l'« harmonie ».

Les principaux produits d'alcool, des produits de collection culturelle haut de gamme et des produits personnalisés de Wuliangye, occupant des positionnements différents et comportant des caractéristiques distinctes dans la salle d'exposition, ont attiré de nombreux marchands nationaux et étrangers qui ont vanté l'excellent goût de l'alcool de Wuliangye de même que l'ingéniosité et le charme unique du baijiu chinois qu'il représente.

En tant que représentant de la marque nationale de la Chine et chef de file de l'industrie des alcools, Wuliangye a participé activement à la CIIE et l'a soutenue. En outre, la salle d'exposition de la culture Wuliangye sera installée au National Exhibition and Convention Center (Shanghai) pendant longtemps, contribuant ainsi à l'ouverture et à la coopération du monde, aux échanges culturels mondiaux et aux échanges interpersonnels de différents pays en mettant en valeur « l'esprit national » et « l'excellence mondiale » de la marque chinoise de baijiu.

Wuliangye tirera parti de la CIIE pour raconter l'histoire du baijiu chinois, permettant à davantage de personnes à l'échelle internationale d'apprécier les brasseries chinoises, de favoriser les échanges culturels, le développement ouvert et la prospérité commune, selon un dirigeant de l'entreprise.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/324701.html

