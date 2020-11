Xinhua Silk Road: Wuliangye präsentiert sich chinesischen Marktführern zur Förderung der digitalen Entwicklung in Asien-Pazifik

Das 2020 APEC China CEO Forum, das gemeinsam vom China Council for the Promotion of International Trade, der China Chamber of International Commerce und dem APEC China Business Council organisiert wurde, thematisiert die Produktivität angesichts der Digitalisierung. In einer eingehenden Diskussion über die Rolle der digitalen Technologien bei der Produktivitätssteigerung wurde beim Forum besonders hervorgehoben, dass China mit der Entwicklung seiner digitalen Wirtschaft die richtige Entscheidung traf.