Xinhua Silk Road: Xangai, leste da China, explora caminhos inovadores para construir uma cidade centro de consumo internacional

PEQUIM, 9 de junho de 2023 /PRNewswire/-- A Conferência de Inovação do Mercado de Consumo de Xangai 2023 foi realizada na quarta-feira em Xangai, leste da China, oferecendo uma plataforma para explorar caminhos inovadores para transformar a metrópole em uma cidade internacional de centro de consumo.

O evento ocorreu em meio aos esforços de Xangai para aumentar a organização e o planejamento de festivais de consumo, inovar cenários de consumo e atender às necessidades personalizadas dos consumidores de modo a promover o desenvolvimento econômico de alta qualidade.

Durante a conferência, especialistas e acadêmicos do Centro de Pesquisa de Desenvolvimento do State Council, Paris Institute of Political Studies e de outras instituições, bem como representantes de empresas internacionais e nacionais famosas, como L'Oreal, Coach, Shanghai Bailian Group Co., Ltd. (600827.SH), Shanghai Maling Aquarius Co., Ltd. (600073.SH), ICICLE, e To Summer, realizaram extensas discussões sobre tópicos relacionados ao consumo como novas perspectivas, produtos, caminhos, modelos, cenários e tecnologias.

Um relatório sobre o desenvolvimento de cidades internacionais de centros de consumo compilado pelo Serviço de Informação Econômica da China foi divulgado durante o evento.

De acordo com o relatório, Xangai, Pequim e algumas outras cidades chinesas se tornaram referências das cidades globais de centros de consumo, acelerando a melhoria da base de consumo, otimizando o ambiente de consumo e desenvolvendo novos formatos de negócios.

Entre as cinco cidades chinesas que começaram a desenvolver centros de consumo internacionais em 2021 e que representaram 13,2% do valor total do consumo nacional com apenas 8% da população total em 2022, Xangai possui uma cobertura líder de marcas de consumo e uma forte capacidade de impulsionar o desenvolvimento industrial. Por exemplo, o Xuhui District da megacidade se esforçou para se tornar uma área de demonstração para lançamento global de novos produtos e um centro que reúne marcas de consumo local renomadas. Os esforços estão dando resultado, conforme relatado, visto que muitas marcas internacionais de primeira classe e marcas emergentes locais se estabeleceram no distrito.

Além da conferência, o quarto Double Five Shopping Festival anual também foi lançado por Xangai para impulsionar o consumo. Durante o festival, o conglomerado de varejo com sede em Xangai Bailian Group coordenou suas subsidiárias, mais de 4.000 pontos de venda diferentes e uma plataforma on-line afiliada e se uniu a proprietários e parceiros de marcas para investir 2 bilhões de yuan em recursos de marketing para realizar mais de 200 campanhas de promoção de consumo, incluindo um projeto de experiência cultural bem recebido de animação, quadrinhos, jogos (ACG).

FONTE Xinhua Silk Road

