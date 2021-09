xLM, eersteklas provider van PLM-services en -oplossingen opent xLM Europe

Het in Frankrijk gevestigde kantoor zal geleid worden door oplossingenarchitect en -expert, Saindou Salime

WEST BLOOMFIELD, Mich., 7 september 2021 /PRNewswire/ -- xLM Solutions, een in de VS gevestigd diensten- en oplossingenbedrijf voor productlevenscyclusbeheer gespecialiseerd in het Dassault Systèmes-productpakket, is verheugd om de oprichting van xLM Europe, een filiaal van xLM Solutions, aan te kondigen. Het nieuwe kantoor van xLM Europe zal zich bevinden in Toulouse.

Het nieuwe xLM Europe zal gerund worden door Saindou Salime, Chief Solutions Architect, beherend vennoot en medeoprichter van xLM Europe. Hij heeft praktische ervaring in oplossingsarchitectuur en is gespecialiseerd in productlevensduurbeheer (PLM) en softwareontwikkelingslevensduur (SDLC). In de loop van zijn carrière heeft hij uitgebreide vaardigheden ontwikkeld op het gebied van PLM en heeft deze toegepast in meerdere industriële segmenten zoals ruimtevaart en defensie, industriële apparatuur, levenswetenschappen, transport en mobiliteit en zakelijke services. Hij heeft gewerkt rond Industry X.0-thema's waardoor hij een diepgaand begrip opgedaan heeft van MDM/PLM/ERP/MES/IIoT/CRM-technologieën toegepast in de bouwkunde, fabricage en klantenservice en met de 3DEXPERIENCE-oplossing.

Dankzij zijn brede ervaring op het gebied van de oplossingen van Dassault Systèmes en specifiek met 3DEXPERIENCE en DevOps heeft hij meerdere certificaties behaald in architectuur, aanpassing/personalisatie en installatie.

"De beslissing om uit te breiden naar Europa was een logische stap in onze strategie voor zakelijke groei" zei Marc Young, beherende vennoot van xLM Solutions. "We vonden dat het tijd was om onze diepgaande PLM-ervaring naar het volgende niveau te tillen."

"Ik ben heel enthousiast om ons Europese filiaal te runnen," zei Saindou Salime. "We hebben de ervaring en het vermogen om wereldwijde hulpmiddelen te benutten."

Voorafgaand aan het oprichten van xLM Europe bracht Salime tien jaar door in meerdere functies in softwareontwikkeling, waaronder FullStack Developer en Software Engineering Manager/Solutions Architect met technische leiderschapsvaardigheden. Hij is betrokken bij alle fasen van IT-projecten, waaronder opportuniteit, studies, roadmaps, gebruiksprocesharmonisatie, re-engineering, functionele specificatie/ontwerp, realisatie, tests en verzending.

Saindou Salime studeerde IT-engineering in de Franse École d'ingénieurs ISIS met een partnerschap met de Groupe INSA, een unicum waarbij zowel digitale als gezondheidsexpertise wordt aangeboden. Hij heeft een passie voor computerwetenschappen, in het bijzonder voor informatiesystemen. Hij bevordert teamwork en gelooft in de kapitalisatie van kennis en knowhow.

Met xLM Europe, zijn engagement als vrijwilliger en blootstelling aan lokale gemeenschappen, wil Saindou Salime het verschil maken in de groene economie en duurzaamheid bij al onze activiteiten door te vertrouwen op bewezen PLM-technologieën. "Inderdaad, onze bestaansreden is het bevorderen van technologie om een duurzame toekomst te bouwen voor het mensdom en de planeet," zei Salime.

Over xLM Solutions

xLM Solutions is een provider van allesomvattende PLM/PDM- en ondernemingstechnologieoplossingen, die end-to-endservices aanbiedt van vereistenanalyse en technologieselectie tot oplossingenimplementatie, -configuratie en -aanpassing, en datamigratie, integratie met andere oplossingen, support en onderhoud. Het bedrijf begeleidt fabrikanten door de digitale transformatie en verhoogt zo de waarde van technologie-investeringen. De teamleden van xLM Solutions kennen de fijne kneepjes van engineering, databeheer en productlevenscyclussystemen door en door. xLM Solutions past zijn unieke tools en methodes sinds 2006 toe om de productiviteit te verhogen, de kosten te verminderen en de ROI te doen toenemen voor klanten in diverse sectoren. De expertise van xLM Solutions omvat het oplossingenaanbod van Dassault Systémes waaronder CATIA, 3DEXPERIENCE, SOLIDWORKS PDM en ENOVIA. Voor meer informatie over xLM Solutions ga naar https://www.xlmsolutions.com/

