Xryma Plc annonce l'approbation et la publication de son prospectus en vue de la cotation de ses actions sur Euronext Paris

Χρήμα : du grec signifiant « argent »

NICOSIE, Chypre, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc (la « Société ») (Euronext Paris : XRY) ; (ISIN : CY0200861017), un groupe de technologies bancaires proposant des services réglementés d'open banking transfrontaliers, des services bancaires transactionnels internationaux et des services de paiement en temps réel au sein de l'UE et au Royaume-Uni, tout en fournissant de façon indépendante des logiciels et des technologies bancaires à des banques et institutions financières (IF) tierces, a le plaisir d'annoncer que son autorité compétente, la Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (« CySEC »), a approuvé le prospectus établi dans le cadre de l'admission des actions ordinaires de la Société à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse Euronext Paris, la négociation devant débuter à l'ouverture du marché le 24 juillet 2026. Le prospectus va désormais faire l'objet d'un certificat d'approbation, dit « passeport », en France, via l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Xryma Plc Announces Approval and Publication of its Prospectus for Admission to Trading on Euronext Paris

Sous réserve de l'approbation par Euronext Paris de l'admission de Xryma Plc à la cote, 110 079 450 actions ordinaires seront cotées en euros (€) sous le symbole boursier « XRY ». Si les conditions de clôture habituelles et d'obtention des autorisations définitives sont remplies, la date prévue du premier jour de cotation à la Bourse d'Euronext Paris a été fixée au 24 juillet 2026.

L'admission prendra la forme d'une cotation technique (directe). Aucune nouvelle action ne sera émise, aucune action existante n'est proposée à la vente par la Société, et aucun capital ne sera levé dans le cadre de cette admission.

Depuis sa création, Xryma Plc a mis en place une plateforme de paiement réglementée et complète, rentable depuis sept ans sans interruption, qui simplifie la manière dont les commerçants acceptent, transfèrent et règlent les paiements, via plusieurs canaux de paiement, par le biais d'une connexion unique. Cette introduction en bourse, prévue prochainement, marque une étape importante dans le développement de la Société et témoigne de l'envergure que le groupe Xryma a atteint en tant qu'entreprise de technologie bancaire réglementée et basée sur les infrastructures.

Le groupe Xryma applique un modèle économique évolutif qui a généré un chiffre d'affaires de 53,4 millions d'euros au titre de l'exercice 2025, basé sur les frais et les transactions (autres revenus compris). Au cours de la même période, le groupe Xryma a traité un volume de transactions d'environ 4,0 milliards d'euros, tandis que sa filiale de services logiciels Probanx® a traité un volume de 206,7 milliards d'euros en solutions de SaaS pour le compte de banques et d'institutions financières clientes, ce volume étant monétisé par le biais de licences logicielles plutôt que par des commissions sur les transactions de produits réglementés.

Takis Taoushanis, président non exécutif de Xryma Plc, a déclaré :

« L'approbation du prospectus de notre Société en vue de son admission à la cotation sur Euronext Paris marque une étape importante pour notre entreprise. Le Conseil d'administration a supervisé un processus de préparation rigoureux, et les principes de transparence et de gouvernance d'un marché réglementé européen de premier plan sont conformes aux normes auxquelles le groupe Xryma se conforme déjà. »

« Cette évolution devrait renforcer notre position sur le marché, soutenir l'expansion continue de notre portefeuille de produits et créer une valeur à long terme pour nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs et nos actionnaires. Cela souligne également le rôle croissant que joue Chypre en tant que pôle d'affaires international bénéficiant d'une portée mondiale, soutenu par un écosystème de services professionnels permettant à des entreprises bien gérées d'opérer et de se développer sur les marchés internationaux. »

Nikogiannis (John) Karantzis, PDG du groupe et directeur général de Xryma Plc, a déclaré :

« Xryma Plc effectue des transferts d'argent via les banques centrales, de banque à banque, par l'intermédiaire de banques correspondantes, via le réseau ACH, par monnaie électronique, par carte, en espèces et via des rails de paiement en cryptomonnaie. La Société vient à bout d'un grand nombre de défis posés par le paysage mondial des paiements, aujourd'hui fragmenté. S'appuyant sur un écosystème propriétaire, réglementé et complet, développé au cours des 15 dernières années, Xryma Plc est bien plus qu'une simple société de paiement. Elle est devenue une entreprise spécialisée dans les infrastructures financières de pointe qui permet aux entreprises d'accepter, de transférer et de régler des paiements à l'échelle mondiale via de multiples canaux de paiement, le tout sur une plateforme unique et unifiée. »

« Je me réjouis pour la Société et ses actionnaires de cette introduction en bourse imminente sur Euronext Paris, qui figure parmi les cinq premiers groupes boursiers mondiaux et est considéré comme une « bourse de premier plan ». Cette admission devrait permettre d'ouvrir davantage notre registre des actionnaires à d'autres institutions financières, qui représentent déjà 25 % de notre registre, ainsi qu'à des investisseurs du secteur technologique partageant les mêmes valeurs, capables d'apprécier la proposition de valeur unique de Xryma. »

Motifs d'admission

L'admission des actions de Xryma Plc à la cotation sur Euronext Paris devrait :

Accroître la notoriété du groupe Xryma et de ses marques

Améliorer au fil du temps la liquidité des actions de la Société

Renforcer l'accès de la Société aux marchés financiers afin de soutenir sa croissance future

Renforcer la transparence de la Société et de ses filiales, tout en soutenant les partenariats nouveaux et existants

La direction générale de Xryma Plc souhaite remercier la CySEC, l'AMF, Euronext Paris ainsi que tous les conseillers qui l'ont soutenue lors du processus d'introduction en bourse transfrontalière, notamment Aldebaran Advisors (Paris), All Invest Securities (Paris), CDB Global Securities (Nicosie), Morgan Lewis (Paris) et Chrysses Demetriades (Limassol). Cette introduction en bourse, attendue, constitue un précédent important pour les entreprises chypriotes qui souhaitent obtenir une cotation similaire sur le marché français.

Le prospectus de Xryma Plc peut être consulté sur le site Internet dédié aux relations avec les investisseurs du groupe Xryma, sur le site https://www.xryma.com/investors.

À propos de Xryma Plc

Xryma Plc [Euronext Paris : XRY] est un groupe européen de technologie bancaire réglementé, qui développe des technologies bancaires par l'intermédiaire de sa filiale Probanx® et exploite des services de paiement numériques s'appuyant sur un règlement direct par la banque centrale. Xryma est l'un des premiers participants non bancaires autorisés à se connecter directement aux plateformes T2 RTGS et TIPS d'Eurosystem. La Société est titulaire d'agréments en tant qu'établissement de monnaie électronique (EMI) tant dans l'UE qu'au Royaume-Uni et propose des comptes d'entreprise multidevises. Son service d'open banking, PaidBy®, propose aux commerçants l'un des tout premiers services transfrontaliers au monde de virement de compte à compte avec conversion dynamique des devises, permettant des paiements locaux instantanés et un règlement le jour ouvrable suivant dans les devises courantes et exotiques. Xryma est également l'émetteur du futur jeton de monnaie électronique XrymaCoin (XREUR).

Contact Relations avec les investisseurs

Théo Martin

[email protected]

+33 1 44 71 94 94

Relations avec les investisseurs NewCap



Ci-après l'annonce officielle légale relative à la publication du prospectus

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NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ OU ANNONCÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ CETTE DIFFUSION OU CETTE ANNONCE SERAIT ILLÉGALE. IL EST INTERDIT DE DIFFUSER, DE PUBLIER OU DE FAIRE CIRCULER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, DANS TOUTE JURIDICTION OÙ UNE TELLE ACTION CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS DE CETTE JURIDICTION.



Nicosie, le 15 juillet 2026



ANNONCE

Approbation et publication du prospectus de XRYMA PLC en vue de l'admission à la négociation sur Euronext Paris de toutes les actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,07 € chacune composant le capital de XRYMA PLC

XRYMA PLC (la « Société ») annonce que le 14 juillet 2026, la Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (ci-après dénommée «CySEC ») a approuvé le prospectus de la Société (le « Prospectus ») concernant l'admission à la négociation des actions ordinaires de la Société (les « Actions ») sur le marché réglementé d'Euronext Paris, la négociation, sur une base inconditionnelle, devant actuellement débuter le vendredi 24 juillet 2026 [date indicative].

Le Prospectus, tel qu'approuvé par la CySEC, sera mis gratuitement à la disposition du grand public au format électronique à l'adresse suivante :

Le site Internet de la Société, https://www.xryma.com , à compter du 14 juillet 2026 ;

, à compter du 14 juillet 2026 ; Le site Internet de la Société d'investissement, chargée de l'élaboration du Prospectus, Global Capital Securities and Financial Services Limited, https://www.globalcapital.com.cy , à compter du 14 juillet 2026 ;

, à compter du 14 juillet 2026 ; Le site Internet de la CySEC, https://www.cysec.gov.cy , à compter du 15 juillet 2026.

L'admission des actions à la cotation sur Euronext Paris est subordonnée à l'obtention par la Société d'une autorisation d'Euronext Paris.

Calendrier prévisionnel des principaux événements d'admission à la cotation

Le calendrier ci-dessous est donné à titre indicatif et est susceptible d'être modifié, notamment en cas d'accélération ou de prolongation éventuelles :

Approbation et publication du prospectus : 14 juillet 2026

Date prévue pour le début de la cotation des actions sur Euronext Paris, si l'admission est approuvée : 24 juillet 2026 [à titre indicatif]

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

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Tél. : +357-22015740

Relations avec les investisseurs :

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E-mail : [email protected]

Tél. : +357-22015740

Le Prospectus a été établi sous la forme d'un document unique au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (« règlement Prospectus »), et établi sur la base des annexes 1 et 11 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement Prospectus en ce qui concerne le format, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier lors de l'offre au public de valeurs mobilières ou de leur admission à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) n° 2004/809, ainsi que des lois chypriotes de 2005 à 2019 relatives aux offres publiques et aux prospectus, dans la mesure où elles restent en vigueur après l'entrée en vigueur du règlement sur les prospectus.

La Société a demandé à la CySEC de transmettre le Prospectus approuvé à l'Autorité des marchés financiers, conformément au règlement sur les prospectus.

Le présent Prospectus a été approuvé par la CySEC, en sa qualité d'autorité compétente à Chypre au sens du règlement sur les prospectus. La CySEC certifie uniquement que le présent Prospectus répond aux critères d'exhaustivité, de clarté et de cohérence imposés par le règlement sur les prospectus. Cette approbation ne doit pas être considérée comme une garantie de la qualité des actions ou de la Société. Les investisseurs doivent évaluer par eux-mêmes si un investissement dans les Actions leur convient et doivent étudier attentivement le Prospectus avant de prendre toute décision d'investissement concernant les Actions, afin de bien comprendre les potentiels risques et avantages liés à cette décision.

LE PRÉSENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS, MAIS UNE PUBLICITÉ AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LES PROSPECTUS ; LES INVESTISSEURS NE DOIVENT PAS PRENDRE DE DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT CONCERNANT LES ACTIONS MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EN SE BASANT SUR CETTE PUBLICITÉ.