Xryma Plc anuncia la aprobación para la admisión a cotización en Euronext París

-Xryma Plc anuncia la aprobación y publicación de su folleto informativo para la admisión a cotización en Euronext París

Χρήμα: "Dinero" en griego

NICOSIA, Chipre, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc (la "Compañía") (Euronext Paris: XRY); (ISIN: CY0200861017), un grupo de tecnología bancaria que ofrece servicios regulados de banca abierta transfronteriza, banca transaccional internacional y servicios de pago en tiempo real en la UE y el Reino Unido, además de ofrecer de forma independiente software y tecnología bancaria a bancos e instituciones financieras (IF) de terceros, se complace en anunciar que su autoridad competente, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre ("CySEC"), ha aprobado el folleto informativo preparado en relación con la admisión a cotización de las acciones ordinarias de la Compañía en el mercado regulado de la Bolsa de Valores Euronext París, cuya negociación se espera que comience al inicio de la sesión bursátil del 24 de julio de 2026. El folleto informativo se tramitará ahora en Francia a través de la Autorité des marchés financiers (AMF).

Xryma Plc Announces Approval and Publication of its Prospectus for Admission to Trading on Euronext Paris

Sujeto a la aprobación de Euronext Paris para admitir a Xryma Plc en la lista, 110.079.450 acciones ordinarias cotizarán en euros bajo el símbolo "XRY". Sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones finales, se ha fijado el 24 de julio de 2026 como el primer día previsto de negociación en la Bolsa de Valores Euronext de París.

La admisión se realizará en forma de cotización técnica (directa). No se emitirán nuevas acciones, la Compañía no ofrecerá a la venta acciones existentes y no se recaudará capital en relación con la admisión.

Desde su fundación, Xryma Plc ha creado una plataforma de pagos integral, regulada y rentable durante 7 años que simplifica la forma en que los comerciantes aceptan, mueven y liquidan dinero, a través de múltiples canales de pago, a través de una única conexión. La cotización esperada marca un hito importante en el desarrollo de la Compañía y refleja la escala que el Grupo Xryma ha alcanzado como negocio de tecnología bancaria regulado e impulsado por infraestructura.

El Grupo Xryma opera un modelo de negocio escalable que generó ingresos por comisiones y transacciones de 53,4 millones de euros en el ejercicio fiscal 2025 (incluidos otros ingresos). En el mismo periodo, el Grupo Xryma gestionó un volumen de procesamiento propio de aproximadamente 4.000 millones de euros, mientras que su filial de servicios de software Probanx® procesó 206.700 millones de euros en volumen SaaS en nombre de bancos e instituciones financieras clientes, monetizados mediante licencias de software en lugar de comisiones reguladas por transacciones de productos.

Takis Taoushanis, presidente no ejecutivo de Xryma Plc, declaró:

"La aprobación del folleto informativo de nuestra compañía para su admisión a cotización en Euronext París representa un logro significativo en nuestra trayectoria empresarial. El Consejo de Administración ha supervisado un riguroso proceso de preparación, y la transparencia y las normas de gobernanza de un mercado europeo regulado líder se ajustan a los estándares bajo los cuales opera el Grupo Xryma".

"Se espera que este desarrollo fortalezca nuestra posición en el mercado, respalde la continua expansión de nuestra cartera de productos y genere valor a largo plazo para nuestros clientes, socios, empleados y accionistas. Asimismo, subraya el creciente papel de Chipre como centro de negocios internacional con alcance global, respaldado por un ecosistema de servicios profesionales que permite a las empresas con una buena gobernanza operar y crecer en los mercados internacionales".

Nikogiannis (John) Karantzis, consejero delegado del grupo y director general de Xryma Plc, declaró:

"Xryma Plc gestiona transferencias de dinero a través de bancos centrales, bancos corresponsales, la red ACH, dinero electrónico, tarjetas, efectivo y stablecoins. La compañía resuelve muchos de los desafíos del fragmentado panorama actual de pagos globales. Construida sobre un ecosistema propio, regulado e integral desarrollado durante los últimos 15 años, Xryma Plc es mucho más que una empresa de pagos. Se ha convertido en una sólida empresa de infraestructura financiera que permite a las empresas aceptar, transferir y liquidar dinero a nivel global a través de múltiples canales de pago en una plataforma única y unificada".

"Me entusiasma la inminente cotización de la Compañía y sus accionistas en Euronext París, uno de los cinco principales grupos bursátiles a nivel mundial y una bolsa de primer nivel. Se espera que esta admisión amplíe aún más nuestro registro de accionistas a otras instituciones financieras, que ya representan el 25% del mismo, así como a inversores tecnológicos afines que valoren la propuesta de valor única de Xryma".

Justificación de la admisión

Se espera que la admisión de las acciones de Xryma Plc a la cotización en Euronext París:

Aumenten el conocimiento del Grupo Xryma y sus marcas

Mejoren la liquidez de las acciones de la Compañía a lo largo del tiempo

Fortalezcan el acceso de la Compañía a los mercados de capitales para impulsar su crecimiento futuro

Incrementen la transparencia de la Compañía y sus filiales, apoyando las alianzas nuevas y existentes

La alta dirección de Xryma Plc desea agradecer a la CySEC, la AMF, Euronext París y a todos los asesores que apoyaron el proceso de cotización transfronteriza, incluyendo a Aldebaran Advisors (París), All Invest Securities (París), CDB Global Securities (Nicosia), Morgan Lewis (París) y Chrysses Demetriades (Limassol). La admisión prevista sienta un precedente importante para las empresas chipriotas que busquen cotizar en el mercado principal francés.

El folleto informativo de Xryma Plc está disponible en el sitio web de relaciones con inversores del Grupo Xryma en https://www.xryma.com/investors.

Acerca de Xryma Plc

Xryma Plc [Euronext Paris: XRY] es un grupo europeo de tecnología bancaria regulado que desarrolla tecnología bancaria a través de su filial Probanx® y opera servicios de pago digital respaldados por la liquidación directa del banco central. Xryma es uno de los primeros participantes no bancarios autorizados a conectarse directamente a las plataformas T2 RTGS y TIPS del Eurosistema. La compañía cuenta con autorizaciones de Entidad de Dinero Electrónico (EMI) tanto en la UE como en el Reino Unido y ofrece cuentas corporativas multidivisa. Su servicio de banca abierta, PaidBy®, ofrece uno de los primeros servicios transfronterizos de conversión dinámica de divisas entre cuentas para comercios, con pagos locales instantáneos y liquidación al siguiente día hábil en las principales divisas y monedas exóticas. Xryma es también el emisor del próximo token de dinero electrónico XrymaCoin (XREUR).

Contacto relaciones con inversores

Théo Martin

[email protected]

+33 1 44 71 94 94

NewCap Investor Relations



A continuación se presenta el anuncio oficial reglamentario de la publicación del prospecto.

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ANUNCIO

PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN O DIFUSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, AUSTRALIA, CANADÁ, JAPÓN O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE DICHA DISTRIBUCIÓN O DIFUSIÓN SERÍA ILEGAL. QUEDA PROHIBIDA SU EMISIÓN, PUBLICACIÓN O CIRCULACIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, DENTRO DE CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE DICHA ACCIÓN VIOLARÍA LAS LEYES DE LA MISMA.



Nicosia, 15 de julio de 2026



COMUNICADO

Aprobación y publicación del folleto de XRYMA PLC para la admisión a cotización en Euronext París de todas las acciones ordinarias con un valor nominal de 0,07 € cada una del capital social de XRYMA PLC

XRYMA PLC (la "Compañía") anuncia que el 14 de julio de 2026, la Comisión del Mercado de Valores de Chipre (la "CySEC") aprobó el folleto de la Compañía (el "Folleto") relativo a la admisión a cotización de las acciones ordinarias de la Compañía (las "Acciones") en el mercado regulado de Euronext París, y actualmente se prevé que la cotización, sin condiciones, comience el viernes 24 de julio de 2026 [fecha orientativa].

El Folleto, tal y como lo ha aprobado la CySEC, estará a disposición del público en general de forma gratuita en formato electrónico en:

El sitio web de la Compañía, https://www.xryma.com, a partir del 14 de julio de 2026;

• La página web de la empresa de inversión encargada de elaborar el folleto, Global Capital Securities and Financial Services Limited, https://www.globalcapital.com.cy, a partir del 14 de julio de 2026;

El sitio web de CySEC, https://www.cysec.gov.cy, a partir del 15 de julio de 2026.

La admisión a cotización de las Acciones en Euronext París está sujeta a que la Compañía obtenga la autorización de Euronext París.

Calendario previsto de los principales hitos para la admisión a cotización

El calendario que figura a continuación es orientativo y puede sufrir modificaciones, incluyendo una posible aceleración o prórroga:

Aprobación y publicación del folleto: 14 de julio de 2026

Fecha prevista para el inicio de la cotización de las Acciones en Euronext París, si se aprueba la admisión: 24 de julio de 2026 [orientativa]

Contacto para obtener más información:

Para obtener más información, los inversores pueden ponerse en contacto durante los días y horarios laborables:

Contacto para medios:

PR & Media team

E-Mail: [email protected]

Tel: +357-22015740

Relaciones con inversores:

Equipo de relaciones con inversores

E-Mail: [email protected]

Tel: +357-22015740

El folleto informativo se ha elaborado en forma de documento único, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 ("Reglamento sobre folletos"), y se ha preparado sobre la base de los anexos 1 y 11 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, que complementa el Reglamento sobre folletos en lo que respecta al formato, el contenido, el control y la aprobación del folleto que debe publicarse cuando se ofrecen valores al público o se admiten a negociación en un mercado regulado, y que deroga el Reglamento (CE) nº 2004/809 de la Comisión, así como la legislación chipriota sobre ofertas públicas y folletos de 2005 a 2019, en la medida en que sea aplicable tras la entrada en vigor del Reglamento sobre folletos.

La Compañía ha solicitado a CySEC que notifique el Folleto informativo aprobado a la Autorité des marchés financiers de conformidad con el Reglamento sobre Folletos Informativos.

Este folleto informativo ha sido aprobado por la CySEC, en su calidad de autoridad competente en Chipre según lo estipulado en el Reglamento de Folletos Informativos. La CySEC solo aprueba este folleto por cumplir con los estándares de exhaustividad, comprensibilidad y coherencia establecidos en dicho Reglamento. Esta aprobación no debe interpretarse como un respaldo a la calidad de las Acciones ni de la Compañía. Los inversores deben evaluar por sí mismos la idoneidad de invertir en las Acciones y estudiar detenidamente el folleto informativo antes de tomar cualquier decisión de inversión relacionada con las Acciones, a fin de comprender plenamente los riesgos y beneficios potenciales asociados a dicha inversión.

ESTE DOCUMENTO NO ES UN FOLLETO INFORMATIVO, SINO UN ANUNCIO CONFORME AL REGLAMENTO DE FOLLETOS INFORMATIVOS, Y LOS INVERSORES NO DEBEN TOMAR NINGUNA DECISIÓN DE INVERSIÓN SOBRE LAS ACCIONES AQUÍ MENCIONADAS BASÁNDOSE EN ESTE ANUNCIO.