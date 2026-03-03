Xsensio SA erhöht die überzeichnete Serie A um 7 Mio. US-Dollar und beschleunigt die klinische Einführung der kontinuierlichen Biosensorik

LAUSANNE, Schweiz, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Xsensio SA, ein Schweizer Deep-Tech-Unternehmen, das Pionierarbeit bei der kontinuierlichen biochemischen Überwachung nahezu in Echtzeit leistet, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 7 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von der in San Francisco ansässigen Risikokapitalgesellschaft WI Harper angeführt, mit Beteiligung von Privilège Ventures, dem European Innovation Council und privaten Investoren aus den Vereinigten Staaten, Europa und Asien.

Xsensio’s Lab-on-Skin© wearable biosensing device, enabling the simultaneous, continuous monitoring of multiple biochemical biomarkers.

Durch die neue Finanzierung kann Xsensio die Entwicklung und klinische Validierung seiner tragbaren Biosensorik-Plattform Lab-on-Skin© beschleunigen, die dynamische, multimodale biochemische Informationen liefert, um die klinische Entscheidungsfindung im Krankenhaus und darüber hinaus zu unterstützen.

„Diese Serie A ist ein entscheidender Schritt bei der Umsetzung der kontinuierlichen biochemischen Überwachung in reale klinische Umgebungen", sagte Esmeralda Megally, Geschäftsführerin von Xsensio. „Zum ersten Mal können Kliniker auf wichtige kontinuierliche biochemische Daten in Echtzeit zugreifen, Informationen, die in der Vergangenheit am Ort der Behandlung nicht verfügbar waren. Dadurch kann die Art und Weise, wie Patienten überwacht und behandelt werden, grundlegend verbessert werden."

Parallel dazu kündigte Xsensio eine langfristige Zusammenarbeit mit Texas Instruments, einem weltweit führenden Unternehmen der Halbleitertechnologie, an. Diese Zusammenarbeit bringt einzigartiges Fachwissen in den Bereichen CMOS-Integration, Miniaturisierung und Großserienfertigung von Biosensoriksystemen mit sich und stärkt die industrielle Skalierbarkeit von Xsensio.

„Unsere Zusammenarbeit mit Texas Instruments stärkt unseren Weg zu fortschrittlicher, skalierbarer Halbleitertechnologie erheblich", fügte Adrian Ionescu, technischer Leiter von Xsensio, hinzu. „Durch die Kombination unserer Biosensorik-Innovation mit der Weltklasse-Halbleiterexpertise bauen wir eine Plattform auf, die nicht nur für die klinische Anwendung, sondern auch für den zuverlässigen und kostengünstigen Einsatz konzipiert ist."

„Wir glauben, dass Xsensio eine neue Kategorie der tragbaren Biosensorik definiert. Angesichts der großen Fortschritte und des Marktpotenzials des Unternehmens freuen wir uns, diese Investitionsrunde zu leiten", sagte Wilson Wu, Partner bei WI Harper.

„Die kontinuierliche biochemische Überwachung stellt einen bedeutenden Wandel von intermittierenden Messungen hin zu Erkenntnissen in Echtzeit dar, und Xsensio ist einzigartig positioniert, um diesen Wandel anzuführen", sagte Jaqueline Ruedin Rüsch, Vorsitzende des Verwaltungsrats.

Xsensio ist ein Schweizer Deep-Tech-Unternehmen, das die tragbare Biosensor-Plattform Lab-on-Skin© entwickelt, um kontinuierlich biochemische Informationen in Echtzeit für eine personalisierte und präventive Gesundheitsversorgung zu liefern. Das aus führender akademischer Forschung hervorgegangene Unternehmen arbeitet mit Referenzkrankenhäusern und Industriepartnern zusammen, um Patienten im Krankenhaus und darüber hinaus klinisch sinnvolle Biosensorik-Innovationen zu bieten. Xsensio wurde vom TIME Magazine als eines der weltweit führenden HealthTech-Unternehmen des Jahres 2025 ausgezeichnet.

