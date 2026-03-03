Xsensio SA lève 7 millions de dollars de souscription excédentaire dans la série A, accélère le déploiement clinique de la biodétection continue

LAUSANNE, Suisse, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Xsensio SA, une société suisse de haute technologie pionnière dans la surveillance biochimique continue en temps quasi réel, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de série A avec une souscription excédentaire de 7 millions de dollars. L'opération a été menée par la société de capital-risque WI Harper, basée à San Francisco, avec la participation de Privilège Ventures, du Conseil européen de l'innovation et d'investisseurs privés des États-Unis, d'Europe et d'Asie.

Xsensio’s Lab-on-Skin© wearable biosensing device, enabling the simultaneous, continuous monitoring of multiple biochemical biomarkers.

Ce nouveau financement permettra à Xsensio d'accélérer le développement et la validation clinique de sa plateforme de biodétection portable Lab-on-Skin©, conçue pour fournir des informations biochimiques dynamiques et multimodales afin d'aider à la prise de décision clinique à l'hôpital et ailleurs.

« Cette série A marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de la surveillance biochimique continue dans des environnements cliniques réels », a déclaré Esmeralda Megally, PDG de Xsensio. « Pour la première fois, les cliniciens peuvent accéder en temps réel à des données biochimiques clés et continues, informations qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent sur le lieu des soins. Cette capacité a le potentiel d'améliorer fondamentalement la façon dont les patients sont suivis et traités. »

Parallèlement, Xsensio a annoncé une collaboration à long terme avec Texas Instruments, un leader mondial de la technologie des semi-conducteurs. Cette collaboration apporte une expertise unique en matière d'intégration CMOS, de miniaturisation et de fabrication à grande échelle de systèmes de biodétection, renforçant ainsi l'évolutivité industrielle de Xsensio.

« Notre collaboration avec Texas Instruments renforce considérablement notre voie vers une technologie de semi-conducteurs avancée et évolutive », a ajouté Adrian Ionescu, directeur technique de Xsensio. « En combinant notre innovation en matière de biodétection et notre expertise de classe mondiale dans le domaine des semi-conducteurs, nous construisons une plateforme conçue non seulement pour avoir un impact clinique, mais aussi pour être déployée de manière fiable et rentable. »

« Nous pensons que Xsensio définit une nouvelle catégorie de biodétection portable. Compte tenu de la forte progression de l'entreprise et de son potentiel commercial, nous sommes ravis de diriger ce tour d'investissement », a déclaré Wilson Wu, associé chez WI Harper.

« La surveillance biochimique continue représente un changement majeur, passant de mesures intermittentes à des informations en temps réel, et Xsensio est particulièrement bien placée pour mener cette transformation », a déclaré Jaqueline Ruedin Rüsch, présidente du conseil d'administration.

À propos de Xsensio

Xsensio est une société suisse de haute technologie qui développe la plateforme de biodétection portable Lab-on-Skin© pour fournir des informations biochimiques en continu et en temps réel pour des soins de santé personnalisés et préventifs. Issue de la recherche universitaire de pointe, l'entreprise collabore avec des hôpitaux de référence et des partenaires industriels afin d'apporter des innovations cliniquement significatives en matière de biodétection aux patients à l'hôpital et au-delà. Xsensio a été reconnue par TIME comme l'une des meilleures entreprises mondiales dans le domaine des technologies de la santé en 2025.

