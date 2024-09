xTool célèbre son 4e anniversaire avec le lancement de la nouvelle P2S et des offres inbattables

IRWINDALE, Californie, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- xTool, pionnier en pleine croissance et leader mondial de l'industrie de la découpe et de la gravure laser, est ravi de célébrer son quatrième anniversaire avec sa communauté de 255 000 utilisateurs. Pour marquer cette étape, xTool présente la P2S, la toute dernière découpeuse laser CO2, ainsi qu'une vente massive avec les prix les plus bas de l'année. Plus besoin d'attendre le Black Friday !

xTool 4th Anniversary Sale

Établi en 2020, xTool s'est consacré à la construction d'un écosystème centré sur l'utilisateur qui soutient sa communauté de toutes les manières possibles. Cet écosystème comprend des machines de haute qualité, le logiciel de conception graphique tout-en-un xTool Creative Space, des tutoriels détaillés et deux plateformes d'autonomisation pour les créateurs : DesignFind.com et CustomThings.com.

Animé d'un esprit d'innovation perpétuelle, xTool a lancé neuf machines laser hautement compétitives, chacune conçue pour repousser les limites de la fonctionnalité et de l'application et pour optimiser l'expérience utilisateur. L'engagement de la marque en faveur de l'innovation est une fois de plus démontré avec le lancement de la P2S, un modèle affiné sur la base des nombreux commentaires des utilisateurs de la P2.

La P2S est équipée d'un nouveau moteur à vide qui augmente l'efficacité de l'aspiration jusqu'à 200 %, de pompes à air à deux cylindres, une première dans l'industrie, pour une double stabilité du flux d'air, et d'une solution d'alignement du chemin optique optimisée pour une installation simplifiée, que les novices peuvent maîtriser en seulement cinq minutes. Grâce à ces avancées, la meilleure découpeuse laser CO2 devient encore meilleure, établissant une nouvelle norme dans l'industrie.

Au-delà de la fourniture d'outils de la plus haute qualité, xTool est profondément engagé dans la communauté et la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Au fil des ans, xTool s'est engagé dans diverses initiatives de RSE, allant de campagnes axées sur la sécurité au soutien des petites entreprises et à la contribution à l'expression artistique de la communauté des autistes. Ces efforts reflètent la mission plus large de xTool qui consiste à enrichir l'expérience créative pour tous, en veillant à ce que les individus disposent des outils et du soutien nécessaires pour concrétiser leurs idées.

Dans le cadre du carnaval, xTool propose sur les meilleures offres de 2024, aussi intéressantes que le Black Friday. Cet événement est une occasion unique pour les créateurs confirmés et en herbe d'élargir leur boîte à outils et de découvrir le plaisir de la création, avec des remises allant jusqu'à 52 %, des économies cumulables allant jusqu'à 500 €, la possibilité d'un remboursement à 100 % de la commande, et bien plus encore. Avec le slogan « Stay Creative, 4ever ! », xTool continue de soutenir une communauté créative sans limite et inclusive.

Pour participer à la fête et découvrir d'autres surprises, rendez-vous sur xTool.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498551/xTool_4th_Anniversary_Sale.jpg