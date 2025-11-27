xTool lanza F2 Ultra UV, un auténtico maestro del vidrio y un láser ultrapreciso

SANTA CLARA, California, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- xTool, líder mundial en cortadoras láser de escritorio y herramientas de fabricación inteligente, anunció hoy el F2 Ultra UV, un láser UV galvo de 5 W diseñado para creadores, minoristas y pequeñas empresas que buscan detalles ultrafinos, resultados sin daños y una capacidad versátil para múltiples materiales. Diseñado para la personalización de alta gama, aplicaciones en tienda y estudios profesionales, amplía la compatibilidad de materiales de xTool y crea nuevas oportunidades comerciales en los sectores minorista, de regalos de lujo y de producción a medida.

xTool F2 Ultra UV: The Ultimate Laser for Ultra-Precise Engraving

Impulsado por un láser UV industrial de 355 nm, el sistema utiliza un haz de corta longitud de onda que la mayoría de los materiales absorbe fácilmente, incluidos sustratos transparentes, frágiles y sensibles al calor. Procesa materiales que otros tipos de láser no suelen procesar, como vidrio, cristal, plásticos, acrílico y cerámica. Con un tamaño de punto inferior a 10 micras, mucho más fino que otras fuentes láser comunes, ofrece una resolución micrométrica real. Los algoritmos optimizados de trayectoria de grabado alcanzan una precisión de 0.001 mm y producen una representación nítida de características de 0.3 mm. El procesamiento en frío minimiza el impacto del calor, evitando marcas de quemado, decoloración y deformaciones. Todas estas características permiten a los usuarios obtener resultados consistentes, de alta precisión y de primera calidad en una amplia gama de materiales.

Como un auténtico maestro del vidrio, el F2 Ultra UV utiliza energía fotónica controlada con precisión para formar microfracturas o microburbujas dentro del vidrio, lo que permite un grabado interno 3D permanente con una claridad excepcional. Los algoritmos integrados de compensación de potencia y mejora de textura garantizan una profundidad 3D uniforme, un contraste nítido y detalles vívidos. El sistema también admite grabado superficial, corte y trabajo rotatorio de superficies de vidrio, ampliando las posibilidades para decoración, regalos personalizados, obras de arte y productos personalizados de alta gama.

Diseñado para la simplicidad y la eficiencia, el F2 Ultra UV ofrece dos modos de trabajo: una zona de grabado interior de 70 × 70 mm y un espacio de trabajo superficial de 200 × 200 mm. Sus dos cámaras de 48 MP permiten el enfoque automático, la vista previa en vivo, el posicionamiento del material y la alineación por lotes. Su software con IA permite la generación de texto a 3D y de 2D a 3D con un solo clic, ajusta automáticamente la potencia y optimiza la textura para cada material, y garantiza una calibración de alta precisión, permitiendo que incluso los principiantes obtengan resultados profesionales. Con velocidades de hasta 15.000 mm/s y algoritmos optimizados de grabado interior 3D, el sistema ofrece hasta un 180 % de la eficiencia de procesamiento de los sistemas industriales tradicionales.

El F2 Ultra UV cuenta con un diseño completamente cerrado y resistente a los rayos UV que ofrece precisión de nivel industrial y amplia compatibilidad de materiales en un sistema listo para usar. Permite a creadores y empresas trabajar de forma eficiente y consistente, produciendo productos personalizados con calidad industrial, a la vez que amplía las posibilidades creativas y abre nuevas oportunidades comerciales.

Contacto para los medios:

xTool Public Relations

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833490/20251126_120517.jpg