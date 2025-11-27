xTool lance F2 Ultra UV, un véritable maître verrier et un laser ultra-précis

SANTA CLARA, Californie, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- xTool, leader mondial des découpeurs laser de bureau et des outils de fabrication intelligents, a annoncé aujourd'hui le F2 Ultra UV, un laser UV galvo de 5W conçu pour les créateurs, les détaillants et les petites entreprises à la recherche de détails ultra précis, de résultats sans dommages et d'une capacité multi-matériaux polyvalente. Conçu pour la personnalisation haut de gamme, la personnalisation en magasin et les studios professionnels, la solution élargit la compatibilité des matériaux de xTool et crée de nouvelles opportunités commerciales dans les domaines de la vente au détail, des cadeaux de luxe et de la production sur mesure.

xTool F2 Ultra UV: The Ultimate Laser for Ultra-Precise Engraving

Activé par un laser UV industriel de 355 nm, le système utilise un faisceau de courte longueur d'onde qui est facilement absorbé par la plupart des matériaux, y compris les substrats transparents, fragiles et sensibles à la chaleur. Il traite des matériaux que les autres types de laser n'ont souvent pas les capacités de traiter, tels que le verre, le cristal, les plastiques, l'acrylique et les céramiques. Avec une taille de spot inférieure à 10 microns, bien plus fine que les autres sources laser courantes, il offre une véritable résolution au niveau du micron. Des algorithmes optimisés de parcours de gravure permettent d'atteindre une précision de 0,001 mm et d'obtenir un rendu clair des caractéristiques de 0,3 mm. Le traitement à froid minimise l'impact de la chaleur, évitant ainsi les marques de brûlure, la décoloration et le gauchissement. Toutes ces caractéristiques permettent aux utilisateurs d'obtenir des résultats cohérents, de haute précision et de qualité supérieure pour un éventail large de matériaux.

Véritable « maître verrier », le F2 Ultra UV utilise une énergie photonique contrôlée avec précision pour former des micro-fractures ou des micro-bulles dans le verre, permettant une gravure intérieure permanente 3D d'une clarté exceptionnelle. Les algorithmes intégrés de compensation de puissance et d'amélioration de la texture garantissent une profondeur 3D uniforme, un contraste net et des détails très clairs. Le système prend également en charge la gravure en relief de la surface du verre, la découpe et les opérations rotatives, ce qui élargit les possibilités de décoration, de cadeaux personnalisés, d'œuvres d'art et de produits hauts de gamme sur mesure.

Conçu pour la simplicité et l'efficacité, le F2 Ultra UV propose deux modes de travail : une zone de gravure intérieure de 70 × 70 mm et une surface de travail de 200 × 200 mm. Deux caméras de 48 MP prennent en charge la mise au point automatique, la prévisualisation en direct, le positionnement des matériaux et l'alignement par lots. Le logiciel activé par l'IA permet de générer en un clic du texte en 3D et de la 2D en 3D, d'ajuster automatiquement la puissance et d'optimiser la texture pour chaque matériau et d'assurer un étalonnage de haute précision, permettant même aux débutants d'obtenir des résultats de qualité professionnelle. Avec des vitesses allant jusqu'à 15 000 mm/s et des algorithmes de gravure intérieure en 3D optimisés, le système offre une efficacité de traitement jusqu'à 180 % supérieure à celle des systèmes industriels traditionnels.

le F2 Ultra UV est un système entièrement fermé et protégé contre les UV, offrant une précision de niveau industriel et une large compatibilité avec les matériaux dans un système prêt à l'emploi. Il permet aux créateurs et aux entreprises de travailler de manière efficace et cohérente tout en permettant de créer des produits personnalisés de grande valeur et de qualité industrielle et en élargissant les possibilités de création et en débloquant de nouvelles opportunités commerciales.

Contact avec la presse :

Relations publiques de xTool

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833490/20251126_120517.jpg