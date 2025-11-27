xTool bringt F2 Ultra UV, einen echten Glasmeister und ultrapräzisen Laser, auf den Markt

SANTA CLARA, Kalifornien, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- xTool, ein weltweit führender Anbieter von Desktop-Laserschneidern und intelligenten Fertigungswerkzeugen, hat heute den F2 Ultra UV vorgestellt, einen 5-W-Galvo-UV-Laser für Kreative, Einzelhändler und kleine Unternehmen, die ultrafeine Details, beschädigungsfreie Ergebnisse und vielseitige Multimaterial-Fähigkeiten suchen. Er wurde für hochwertige Individualisierung, Personalisierung im Laden und für professionelle Studios entwickelt, erweitert die Materialkompatibilität von xTool und eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten im Einzelhandel, im Bereich Luxusgeschenke und in der maßgeschneiderten Produktion.

xTool F2 Ultra UV: The Ultimate Laser for Ultra-Precise Engraving

Das System wird von einem industrietauglichen 355-nm-UV-Laser angetrieben und verwendet einen kurzwelligen Strahl, der von den meisten Materialien, einschließlich transparenter, zerbrechlicher und wärmeempfindlicher Substrate, leicht absorbiert wird. Es verarbeitet Materialien, die mit anderen Lasertypen oft nicht bearbeitet werden können, wie Glas, Kristall, Kunststoffe, Acryl und Keramik. Mit einer Spotgröße von weniger als 10 Mikrometern, die weitaus feiner ist als bei anderen gängigen Laserquellen, liefert es eine echte Auflösung im Mikrometerbereich. Optimierte Gravurpfadalgorithmen erreichen eine Genauigkeit von 0,001 mm und erzeugen eine klare Wiedergabe von 0,3 mm großen Merkmalen. Die Kaltverarbeitung minimiert die Wärmeeinwirkung und verhindert Brandspuren, Verfärbungen und Verformungen. All diese Funktionen ermöglichen es Anwendern, konsistente, hochpräzise und qualitativ hochwertige Ergebnisse auf einer Vielzahl von Materialien zu erzielen.

Als echter Glass Master nutzt der F2 Ultra UV präzise gesteuerte Photonenenergie, um Mikrofrakturen oder Mikrobläschen im Glas zu erzeugen, was eine dauerhafte 3D-Innengravur mit außergewöhnlicher Klarheit ermöglicht. Integrierte Algorithmen zur Leistungskompensation und Texturverbesserung sorgen für eine gleichmäßige 3D-Tiefe, einen scharfen Kontrast und lebendige Details. Das System unterstützt auch Reliefgravuren, Schneid- und Rotationsvorgänge auf Glasoberflächen und erweitert damit die Möglichkeiten für Dekorationen, personalisierte Geschenke, Kunstwerke und hochwertige.

Der F2 Ultra UV wurde im Hinblick auf Einfachheit und Effizienz entwickelt und bietet zwei Arbeitsmodi: einen 70 × 70 mm großen Innenbereich für Gravuren und einen 200 × 200 mm großen Arbeitsbereich für Oberflächenbearbeitung. Zwei 48-MP-Kameras unterstützen Autofokus, Live-Vorschau, Materialpositionierung und Batch-Ausrichtung. Die KI-gestützte Software eröglicht die Umwandlung von Text in 3D und 2D in 3D mit einem Klick, passt die Leistung automatisch an, optimiert die Textur für jedes Material und gewährleistet eine hochpräzise Kalibrierung, sodass selbst Anfänger professionelle Ergebnisse erzielen können. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 15.000 mm/s und optimierten 3D-Innengravur-Algorithmen bietet das System eine um bis zu 180 % höhere Verarbeitungseffizienz als herkömmliche industrielle Systeme.

Der F2 Ultra UV verfügt über ein vollständig geschlossenes und UV-sicheres Design, das industrielle Präzision und breite Materialkompatibilität in einem Plug-and-Play-System vereint. Er ermöglicht Kreativen und Unternehmen effizientes und konsistentes Arbeiten bei der Herstellung hochwertiger, industrieller Qualitätsprodukte und erweitert gleichzeitig die kreativen Möglichkeiten und eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten.

