XTrend is de zilveren sponsor geworden van Wish for the Stars Cyprus, dat kinderen helpt in gebieden met weinig middelen

HONG KONG, 23 nov 2023 /PRNewswire/ -- XTrend heeft intensief deelgenomen aan activiteiten die van algemeen nut zijn. In november 2023 werd het de zilveren sponsor van Wish for the Stars, Cyprus. Met het leidende principe van "people-first management", hecht het handelsplatform veel belang aan sociale verantwoordelijkheden en activiteiten van algemeen nut. Sponsor zijn getuigt van de toewijding aan het vervullen van sociale verantwoordelijkheden.

XTrend kwam zijn belofte na en sponsorde het langverwachte liefdadigheidsevenement "Wish for the Stars - Eurovision Edition" in Limassol, Cyprus, ter ondersteuning van kinderen die hun eigen strijd tegen kanker voeren. Gebieden met weinig middelen in zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen worden geconfronteerd met dezelfde problemen als beperkte middelen, ontoereikende onderwijsmiddelen, het tekort aan infrastructuur en de afgelegen ligging (opmerkingen: Gebieden met weinig middelen verwijst naar gebieden die te maken hebben met ongelijkheid in de medische zorg als gevolg van sociale en economische factoren). Als gevolg van deze ongelijkheid kunnen veel kinderen met kanker in die gebieden niet effectief worden gescreend, waardoor ze risico lopen. XTrend wil deze kinderen via deze weg graag meer hulp en ondersteuning bieden, zodat ze binnen hun samenleving warmte en zorg ervaren.

In de toekomst zal XTrend zijn sterke punten blijven inzetten, filantropie stimuleren en nieuwe manieren ontwikkelen om goede doelen te promoten en zo meer hulp en ondersteuning bieden aan mensen in nood. XTrend is betrokken bij liefdadigheidsevenementen en heeft zijn sportsponsoring gebruikt om bij te dragen aan lokale sportieve en culturele activiteiten binnen samenlevingen wereldwijd, om meer waarden in de samenleving te helpen creëren.

Over XTrend

XTrend is een erkende financiële dienstverlener in Cyprus en staat onder toezicht van CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) onder CySEC-licentienummer 303/16.

In 2023 wonnen de merken van XTrend 11 prijzen, waaronder Best Zero Spread and Commission Forex Broker - Global. Meer dan 5000 gebruikers schrijven beoordelingen over XTrend op Trustpilot (een beoordelingsplatform) met een score van 4,8 uit 5,0. XTrend heeft zijn aanwezigheid in de internationale gemeenschap verder versterkt door de regionale sponsor te zijn van het nationale voetbalteam 2023/2024 van Argentinië.

XTrend biedt meer dan 400 instrumenten voor Forex, commodities, indexen en aandelen. Het beschikt over functies zoals Watch Live dat de marktanalyse livestreamt, Starters School, Market News. Met behulp hiervan kunnen zowel beginners als gevorderden in Xtrend een investering vinden die voor hen werkt.