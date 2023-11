XTrend se tornou patrocinadora prata do Wish for the Stars Chipre, ajudando crianças em áreas com poucos recursos

HONG KONG, 22 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A XTrend tem vigorosamente participado de atividades para o benefício público. Em novembro de 2023, se tornou patrocinadora prata do Wish for the Stars, Chipre. Com o princípio orientador de "gestão que prioriza as pessoas", a iniciativa tem grande importância no que diz respeito a responsabilidades sociais e atividades para o benefício público. Esse patrocínio é evidência do seu compromisso com cumprir com responsabilidades sociais.

A XTrend cumpriu com seu compromisso e patrocinou o altamente esperado evento beneficente "Wish for the Stars - Edição Eurovision", Limassol, Chipre, dando suporte às crianças que lutam contra o câncer. As áreas com poucos recursos em países desenvolvidos e em desenvolvimento enfrentam os mesmos problemas de recursos limitados, recursos educacionais inadequados, escassez de infraestrutura e o afastamento do local (notas: área com poucos recursos refere-se à área com desigualdade de atendimento médico devido a fatores sociais e econômicos). Devido à desigualdade, muitas crianças com câncer nessas áreas não podem efetivamente passar por triagem, o que as coloca em risco. A XTrend gostaria de dar a essas crianças mais ajuda e suporte através desse evento, para que sintam o acolhimento e o cuidado dentro das suas sociedades.

No futuro, a XTrend continuará aproveitando seus pontos fortes, impulsionando filantropia e desenvolvendo novas maneiras de promover instituições de caridade, proporcionando, assim, mais ajuda e suporte às pessoas carentes. Ao engajar em eventos de caridade, a XTrend usa seus patrocínios esportivos para contribuir com empreendimentos culturais e esportivos locais dentro das comunidades globais, ajudando a criar mais valores dentro da sociedade.

Sobre a XTrend

A XTrend é uma provedora de serviços financeiros autorizada no Chipre e é regulada pela CySEC (Comissão de Câmbio e Títulos do Chipre) sobre a licença CySEC de número 303/16.

Em 2023, as marcas da XTrend venceram 11 prêmios, incluindo Melhor corretora de Forex de comissão e spread - global. Mais de 5 mil usuários deixaram sua avaliação sobre a XTrend no Trustpilot (plataforma de avaliações), com uma pontuação de 4,8 de 5,0. A XTrend estabeleceu ainda mais sua presença na comunidade global por ser a patrocinadora regional da seleção argentina de futebol em 2023/2024.

A XTrend fornece mais de 400 instrumentos de Forex, commodity, index e ações. Apresenta funções como o Watch Live, que transmite ao vivo análise de mercado, Starters School e notícias do mercado. Com a ajuda desses recursos, tanto novatos quanto experientes podem encontrar o investimento que funciona para eles no XTrend.

