Xu Ziyang, CEO da ZTE: fomente a digitalização, dê inteligência a ela

Discurso de abertura realizado no Mobile World Congress de 2021

SHENZHEN, China, 30 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), grande provedora internacional de soluções tecnológicas de Internet móvel para os setores de telecomunicações, empresarial e de consumo, anunciou hoje que o CEO da empresa, Xu Ziyang, fez um discurso intitulado "Fomente a Digitalização, Dê Inteligência a Ela" na cerimônia de abertura do Mobile World Congress de 2021.

De acordo com o Sr. Xu Ziyang, as aplicações 5G, com as implementações comerciais em larga escala de redes 5G, entraram em um período de desenvolvimento iterativo. Embora os desafios como construção ecológica e modelos de negócios precisem ser enfrentados, a direção da inovação torna-se gradualmente mais clara. A ZTE, fortalecida com mais de dois anos de práticas com os parceiros do setor e ecológicos, desenvolveu três grandes direções de inovação de aplicações e uma base de capacitação digital.

As três direções de inovação das aplicações do 5G, conforme mencionado acima, abordam especificamente a capacitação de indivíduos com o 5G expandindo os limites dos sentidos e criando possibilidades infinitas, a capacitação dos grupos-alvo com o 5G preenchendo a lacuna digital e a capacitação das indústrias com o 5G promovendo a revolução industrial.

Enquanto isso, a base de capacitação digital obteve avanços em "banda larga onipresente", "computação ubíqua", "convergência multidimensional" e "economia de energia ecológica", permitindo fortes interações em tempo real, aplicações ágeis e inovadoras, eficiência máxima de recursos e desenvolvimento sustentável.

A empresa está disposta a abrir esses recursos de base para todos os parceiros do setor e do ecossistema, para promover um futuro em que todos ganham.

Aqui está o discurso original do Sr. Xu Ziyang:

Bom dia, boa tarde e boa noite, ilustres convidados, senhoras e senhores,

É uma grande honra participar do MWC Barcelona de 2021 virtualmente, o que é muito diferente da maneira como fazíamos antes. O que vou compartilhar com vocês é "Fomente a Digitalização, Dê Inteligência a Ela", que carrega a esperança, juntamente com nossos parceiros do ecossistema, de encontrar o caminho para a transformação digital e inteligente da sociedade humana, fortalecendo continuamente a base digital.

Como muitos de vocês sabem, passaram-se dois anos desde o primeiro lançamento do 5G. Até hoje, mais de 1,1 milhão de estações base 5G estão em operação em todo o mundo. O 5G não só proporciona uma melhor experiência de usuário, mas também impulsiona a transformação digital e inteligente de setores verticalizados. O que estamos vendo é a base de fabricação inteligente 5G da ZTE em Nanjing. Cinco estações base 5G são produzidas aqui a cada minuto e são enviadas para o mundo todo. Também é um excelente exemplo de nossa prática em "fabricação inteligente impulsionada pelo 5G". Aqui, com a cobertura completa de redes 5G e implementação de MEC, implementamos dez aplicações 5G típicas que são essenciais para a realização da fabricação inteligente, incluindo AGV baseado em nuvem, visão de máquina 8K, PLC baseada em nuvem, armazenamento inteligente, dispositivos vestíveis industriais, gêmeos digitais e inspeção no local. Você pode ver os números bastante encorajadores, a mão-de-obra foi reduzida em 40%, a taxa de defeitos diminuiu 20%, e o ciclo de produção foi reduzido em 30%, enquanto a eficiência da produção aumentou 40%.

Além disso, nós, juntamente com mais de 90 operadoras e 500 parceiros no mundo, temos explorado aplicações inovadoras do 5G em um amplo escopo, e casos de uso massivos em mais de 15 setores da indústria foram desenvolvidos com resultados positivos. Estamos satisfeitos em ver que as mudanças trazidas pelo 5G e muitas outras novas tecnologias da informação estão ocorrendo nas fábricas da Tailândia, portos da Bélgica, fazendas da Áustria e manufatura, transporte, rede elétrica e proteção ambiental na China.

Embora as aplicações do 5G ainda estejam no estágio inicial, já podemos identificar claramente algumas direções. A primeira que me ocorreu é expandir os limites dos sentidos e criar possibilidades infinitas para as pessoas. Sabe, o limite entre o mundo digital e o mundo físico está gradualmente ficando indefinido graças à introdução de novas redes e serviços em nuvem. Casas inteligentes facilitam nossa vida. Usando um fone de ouvido de RA/RV, podemos contar com uma experiência imersiva de viagens, jogos, eventos esportivos e shows do conforto de nossas próprias casas. Ao operar drones, podemos ampliar nossa visão. Com aplicações como condução autônoma, visão de máquina, mineração não tripulada e robôs de resgate, nossos imóveis e nossas vidas estão se tornando ainda mais protegidos.

Em segundo lugar, trata-se de preencher a lacuna digital, com o objetivo de atingir metas de desenvolvimento sustentável no mundo. Por exemplo, a telemedicina utilizando o 5G permite que médicos e especialistas diagnostiquem pacientes remotamente, colocando recursos médicos de alta qualidade ao alcance imediato. Repórteres podem se comunicar com os clientes pessoalmente usando a tecnologia holográfica. A aprendizagem à distância oferece oportunidades educacionais igualitárias para regiões em diferentes estágios de desenvolvimento. O 5G FWA permite a prestação rápida de serviços de banda larga em áreas com infraestrutura limitada. As pessoas podem trabalhar livremente em casa de forma tão eficaz quanto no escritório. Com a tecnologia 5G Air-To-Ground, os passageiros podem desfrutar de serviços de bordo tão tranquilamente quanto quando estão em terra firme. Como podemos ver, o 5G reduz a distância entre as pessoas e aproxima os corações, levando a uma sociedade mais harmoniosa.

Além disso, alinhados com a revolução industrial moderna, desenvolvemos tecnologia da informação para acelerar o desenvolvimento social. Por exemplo, as fábricas inteligentes representam um salto em relação à fabricação tradicional, reduzindo custos e melhorando a eficiência e a qualidade. A infraestrutura de tráfego inteligente facilita as baixas emissões de carbono e o transporte mais eficaz. O 5G ajuda a construir redes inteligentes confiáveis, seguras, econômicas, eficientes e ecológicas por meio da implementação de uma ampla conectividade com baixa latência e baixo custo, o que eventualmente significa reduzir as emissões de carbono. Com o 5G, a gestão inteligente se torna uma realidade na agricultura. O 5G também melhora nosso ambiente de vida com maior qualidade da água e do ar, promovendo assim o desenvolvimento sustentável.

As aplicações inovadoras que temos hoje certamente precisam ser desenvolvidas com o mergulho em economias de escala e modelos de negócios. No entanto, um requisito comum deveria e deve ser identificado, que é a plataforma de capacitação digital.

Como muitos de vocês já sabem, "orientado por dados" é, sem dúvida, a chave para a transformação digital de centenas de milhares de setores verticalizados. Consequentemente, o "centrado na computação" se transformou em "centrado em dados". Com esse entendimento, a base digital, que desempenha um importante papel, será aprimorada continuamente em termos de "banda larga onipresente", "computação pervasiva" e "convergência multidimensional". Além de tudo isso, novos mercados serão expandidos e a sustentabilidade dos negócios será garantida.

Acreditamos que a capacidade de rede aprimorada se eleva em três aspectos: largura de banda, agilidade e programação.

Em termos de ampliação da largura de banda, o que vale a pena mencionar é a melhoria do 5G uplink e o acesso óptico em gigabit para banda larga com fio.

Quanto à agilidade da rede, o SRv6 torna as redes IP mais flexíveis e programáveis. Recursos de rede virtual privada com base em FlexE e fatiamento rígido atendem às demandas de baixa latência, baixa instabilidade, ultra-confiabilidade e isolamento seguro. As redes ópticas entraram no próximo estágio de evolução, o que melhora a capacidade, diminui a latência e aumenta a redundância. O núcleo nativo da nuvem suporta implementações e operações de uma forma mais flexível, ágil e elástica.

Podemos utilizar programação de recursos, separação de controle/encaminhamento, orquestração automatizada de fatiamento de ponta a ponta, provisionamento automatizado em minutos e operações de fatiamento flexível para melhorar a eficiência da operação.

Os dados estão aumentando tanto em volume quanto em variedade na era AIoT. Enquanto isso, o processamento de dados se torna mais complicado com a introdução de IA, por exemplo, algoritmos de aprendizagem profunda. As capacidades de computação centralizada não se destacam mais em termos de segurança e eficiência. Ao contrário, a sinergia nuvem-edge-terminal foi considerada o remédio para essa dor de cabeça. Com a diferença de capacidade reconhecida entre nuvem, edge e terminal e otimização avançada em software, hardware e chipsets, a hiperconvergência sensível à carga se torna a chave para a infraestrutura que garante escalabilidade, agilidade e iteração rápida.

Isso me leva a algumas palavras grandes: convergência entre rede e nuvem, convergência entre software e hardware, convergência de IA e também segurança intrínseca.

Em primeiro lugar, precisamos de nuvens sob demanda e sinergia entre nuvem e rede para atender às diversidades. A prática que implementamos no ano passado, ou seja, "solução precisa em nuvem e rede", realmente mostrou o poder de um bom exemplo para atender às empresas verticalizadas e acelerar a transformação digital.

Além disso, a convergência entre software e hardware enriquece nossos conjuntos de habilidades para buscar a natureza dos negócios e a eficiência de custos. O software tenta alcançar o nativo da nuvem, microsserviços e componentes e, paralelamente, o hardware está em busca de desempenho máximo. Podemos romper os duros limites deles realizando a otimização conjunta e global dedicada a cenários específicos. Por exemplo, veremos mais opções universais de aceleradores e mais inovações de chiplet.

Por falar em IA, é tirar o máximo proveito dos dados. A convergência entre big data e IA baseada em modelos de treinamento suporta coordenação de domínio cruzado de sistemas e nodos, facilita a orquestração do centro de dados até a interface de rádio e permite uma operação e manutenção mais eficientes.

Por último, mas não menos importante, a segurança intrínseca atua como um sistema imunológico de autopercepção, auto-adaptação e auto-evolução para redes. Criada durante a construção da rede, ela oferece várias funções de segurança e pode evoluir automaticamente durante a operação da rede, garantindo assim constantemente a segurança, os serviços e os dados.

De acordo com a GSMA, o setor de comunicações móveis é atualmente responsável por cerca de 0,4% das emissões de carbono do mundo. É o objetivo comum do setor reduzir as emissões de carbono. Para construir redes ecológicas com menor consumo de energia, a ZTE defende a adoção de medidas adequadas em todo o ciclo de vida da rede.

Especialmente, a produção e a fabricação mais eficientes e inteligentes podem ser realizadas com menor consumo de energia por meio da Internet Industrial 5G, MEC e IA. Quanto às inovações em estações base, podemos melhorar o projeto de chipsets, amplificadores de potência e integração de sistemas para conseguir maior eficiência energética. Durante a construção da rede, as emissões de carbono podem ser reduzidas utilizando energia limpa e fornecimento de energia de reserva altamente eficiente para estações base, e tecnologias de dissipação de calor para centros de dados, como o projeto modular de predefinição e a tecnologia de resfriamento de líquidos. Na operação de redes, soluções como PowerPilot podem ser utilizadas para programação de tráfego inteligente com base em algoritmos, reduzindo assim o consumo de energia e, ao mesmo tempo, garantindo uma boa experiência do usuário.

Com essas medidas em todo o ciclo de vida da rede, podemos ajudar as operadoras na construção de redes ecológicas de forma mais eficaz.

Embora o 5G tenha sido colocado em uso comercial há mais de dois anos, ele ainda está em sua fase inicial. Para garantir seu sucesso comercial, também devemos trabalhar juntos para inovar no desenvolvimento do ecossistema e nos modelos de negócios. Comprometida com o desenvolvimento do setor e do ecossistema, a ZTE obteve vasta experiência em tecnologias centrais, produtos e soluções DICT E2E, componentes em nuvem e inovações 5G. Estamos dispostos a abrir esses recursos subjacentes para todos os parceiros do setor e do ecossistema. Estou animado para ver onde essa tendência nos levará. Vamos trabalhar juntos para adotar um futuro em que todos ganham.

Obrigado.

