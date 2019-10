Ya es hora. Revise y cambie las baterías de sus alarmas de humo y de monóxido de carbono

WASHINGTON, 31 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los consumidores atrasarán sus relojes una hora cuando el Horario de Verano termine el domingo 3 de noviembre de 2019, a las 2:00 a.m. Cuando cambie la hora en su reloj, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) le recuerda que ese es el momento perfecto para revisar y cambiar las baterías en sus alarmas de humo y de monóxido de carbono (CO).

"El aviso a tiempo es crucial para escapar con vida de un incendio en la casa y sobrevivir al envenenamiento por CO", dijo el presidente en funciones de la CPSC, Robert Adler. "Exhorto a todo el mundo a revisar y cambiar las baterías en sus alarmas de humo y de monóxido de carbono. Hacer eso puede salvarlo a usted y a su familia en un incendio o en una emergencia con el CO".

¿Por qué es esto importante?

La CPSC estima que en 2016, hubo casi 352,000 incendios en estructuras residenciales, que causaron unas 2,410 muertes, 10,370 lesiones y $6,360 millones en daños a la propiedad.

Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA), en 2018 los incendios en hogares ocurrieron a un ritmo de uno cada 87 segundos. De 2012 a 2016, la NFPA estimó que casi tres de cada cinco muertes en incendios en hogares fueron causadas por incendios en viviendas donde no había alarmas de humo que funcionaran.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) estiman que más de 400 personas mueren en los Estados Unidos cada año por envenenamiento por CO.

¿Qué debe hacer para proteger a su familia?

Revise …cambie …practique. Es así de simple. Revise sus alarmas cada mes. Cambie las baterías una vez al año. Practique un plan de escape en caso de incendio.

Debe haber una alarma de humo en cada nivel de su casa, en cada dormitorio y afuera de las áreas para dormir. Se deben colocar alarmas de CO en cada nivel de su casa y afuera de las áreas para dormir. Se deben reemplazar las baterías en las alarmas, a menos que las alarmas tengan baterías selladas con una duración de 10 años. Reemplace sus alarmas de humo si tienen más de 10 años.

Cuando "cambie la hora", dedique un tiempo a comprobar que sus alarmas detectoras de humo y de monóxido de carbono están funcionando.

Video de Horario de Verano: https://youtu.be/rz0iF83TA-E

Revise y cambie las baterías de sus alarmas de humo y monóxido de carbono. ¡Ya es hora! El Horario de Verano termina. Atrase el reloj una hora.

