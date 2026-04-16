亞裔名人堂傳承晚宴表彰具代表性的慈善家

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Asian Hall of Fame

Apr 16, 2026, 08:00 ET

為科技、娛樂、科學與體育領域女性獎學金募款

洛杉磯2026年4月16日 /美通社/ -- 亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）將於2026年5月1日慶祝亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島民（AANHPI）傳統月，在洛杉磯地標性Biltmore酒店舉辦熱鬧的傳統月慶祝晚宴。目前門票已售罄，屆時將公布2026年度人物入選名單，同時為亞裔名人堂的「科技、娛樂、科學與體育女性」（WinTESS）獎學金募款，支持各族裔背景的女孩與女性發展與成功。

亞裔名人堂董事會主席梅琳達・羅傑斯（Melinda Rogers）將獲頒2026年度女性獎，由其兄長威廉・羅傑斯爵士（Sir William Rogers）頒獎。羅傑斯家族旗下的聯合岩石公司（Union Rock Company）已發展為全球最大的砂石企業之一，並參與多項重要基礎建設，包括 Grapevine 公路、紐波特海灘的 The Wedge，及帕薩迪納高速公路。自去年接任以來，羅傑斯擴展亞裔名人堂的慈善影響力，引入「女性投資非營利組織」（WIN）聯盟，於檀香山設立據點，並推動未來在帕薩迪納／聖蓋博谷設立文化中心的計畫。

知名作家羅伊達・尼可拉斯・劉易斯（Loida Nicolas Lewis，2007年年度人物）將分享其回憶錄《為何只有男人可以享受一切？一位亞裔美國女性的愛情、婚姻、母職與經營十億美元企業的故事》（Why Should Guys Have All the Fun?）中的見解。其已故丈夫雷金納德・劉易斯（Reginald Lewis）為TLC Beatrice 創辦人兼執行長，被公認為美國首位非裔億萬富翁。

活動還將首次舉辦「傳承服飾時裝秀」，由Meridien Vacation Homes贊助，展示專業模特與新秀作品。葛萊美投票會員Maki Mae 將演唱即將發行專輯的歌曲，而太鼓藝術家西中沃爾特（Walter Nishinaka）將主持抽獎活動，獎品包括泰勒絲（Taylor Swift）親筆簽名吉他，以及由珠寶商 Vartan Kazanjian 捐贈的18克拉金戒指。

活動於下午4點30分開放，提供精選禮品與 St. John 品牌展示；晚宴於晚上6點開始。服裝要求為黑領結正裝、正式服裝或傳統服飾。代客泊車費為35美元，自助停車為25美元。來賓將獲得免費抽獎券、紀念集章冊及簽名回憶錄。

媒體證申請： https://www.asianhalloffame.org/credentials

關於亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）
成立於2004年，亞裔名人堂致力於推動亞裔及原住民文化的公共認可，促進跨族群合作。入選者包括宗毓華（Connie Chung）、瑪格麗特・趙（Margaret Cho）、加州財政長馬世雲（Fiona Ma）等。自2022年以來，該組織已促成370萬美元資金、創造1870個就業機會，並支持210個合作補助夥伴。聯絡方式：[email protected]，(626) 600-9418，www.asianhalloffame.org

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