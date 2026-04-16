亚裔名人堂传承晚宴表彰具代表性的慈善家

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Asian Hall of Fame

Apr 16, 2026, 08:00 ET

为科技、娱乐、科学与体育领域女性奖学金募款

洛杉矶2026年4月16日 /美通社/ -- 亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）将于2026年5月1日庆祝亚裔美国人、夏威夷原住民及太平洋岛民（AANHPI）传统月，在洛杉矶地标性Biltmore酒店举办热闹的传统月庆祝晚宴。目前门票已售罄，届时将公布2026年度人物入选名单，同时为亚裔名人堂的「科技、娱乐、科学与体育女性」（WinTESS）奖学金募款，支持各族裔背景的女孩与女性发展与成功。

亚裔名人堂董事会主席梅琳达・罗杰斯（Melinda Rogers）将获颁2026年度女性奖，由其兄长威廉・罗杰斯爵士（Sir William Rogers）颁奖。罗杰斯家族旗下的联合岩石公司（Union Rock Company）已发展为全球最大的砂石企业之一，并参与多项重要基础建设，包括 Grapevine 公路、纽波特海滩的 The Wedge，及帕萨迪纳高速公路。自去年接任以来，罗杰斯扩展亚裔名人堂的慈善影响力，引入「女性投资非营利组织」（WIN）联盟，于檀香山设立据点，并推动未来在帕萨迪纳／圣盖博谷设立文化中心的计划。

知名作家罗伊达・尼可拉斯・刘易斯（Loida Nicolas Lewis，2007年年度人物）将分享其回忆录《为何只有男人可以享受一切？一位亚裔美国女性的爱情、婚姻、母职与经营十亿美元企业的故事》（Why Should Guys Have All the Fun?）中的见解。其已故丈夫雷金纳德・刘易斯（Reginald Lewis）为TLC Beatrice 创办人兼执行长，被公认为美国首位非裔亿万富翁。

活动还将首次举办「传承服饰时装秀」，由Meridien Vacation Homes赞助，展示专业模特与新秀作品。葛莱美投票会员Maki Mae 将演唱即将发行专辑的歌曲，而太鼓艺术家西中沃尔特（Walter Nishinaka）将主持抽奖活动，奖品包括泰勒丝（Taylor Swift）亲笔签名吉他，以及由珠宝商 Vartan Kazanjian 捐赠的18克拉金戒指。

活动于下午4点30分开放，提供精选礼品与 St. John 品牌展示；晚宴于晚上6点开始。服装要求为黑领结正装、正式服装或传统服饰。代客泊车费为35美元，自助停车为25美元。来宾将获得免费抽奖券、纪念集章册及签名回忆录。

媒体证申请：
https://www.asianhalloffame.org/credentials

关于亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）
成立于2004年，亚裔名人堂致力于推动亚裔及原住民文化的公共认可，促进跨族群合作。入选者包括宗毓华（Connie Chung）、玛格丽特・赵（Margaret Cho）、加州财政长马世云（Fiona Ma）等。自2022年以来，该组织已促成370万美元资金、创造1870个就业机会，并支持210个合作补助伙伴。联络方式：[email protected]，(626) 600-9418，www.asianhalloffame.org

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