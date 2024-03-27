亞裔名人堂啟動亞裔傳統月活動

宣布2024年年度人物最終名單及為女性領導力基金募款

洛杉磯2024年3月27日 /美通社/ -- 亞裔名人堂（Asian Hall Of Fame）於 5 月 1 日星期三在洛杉磯Biltmore酒店舉辦慶祝亞裔傳統月活動。現場會宣布2024年年度人物最終名單，同時為支持科技、娛樂和藝術領域的多元化女性領導人募集善款基金。

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Asian Hall of Fame presents Celebrate Asia Festival on May 1 launching AAPI Month and its Class of 2024 Inductees. Celebrate Asia Festival Poster

GettyImages與洛杉磯當地媒體一起歡迎各界有影響力的人士和世界級藝術家。 已確認出席的嘉賓包括年度人物Julia Gouw、年度人物慈善家張祥華夫婦、年度人物Noel Lee和Momo王、匈牙利總領事館領事及亞裔倡導獎得主Brandon Tsay。

2022年年度人物梁嬌穎（Jiaying Summers）與迪士尼、富國銀行、Millennium、照明娛樂和KROST 的高管一起在現場宣布2024年年度人物名單。文化偶像丫丫舞蹈工作室會表演現代與傳統舞蹈。

亞裔名人堂主席兼執行長、美國達人秀歌手Maki Mae 與年度人物Ren Hananmi(SAG-AFTRA) 一起表演《歌劇魅影》、《Queen of the Night》、《Time to Say Goodbye》和《Lakme》的《花的二重唱Flower Duet》。

真人秀《天橋驕子》（Project Runway）獲獎者Kentaro Kameyama將在現場展示他的春季系列"A Sign of..."，同時演奏他原創的鋼琴曲。參與走秀的包括年度人物Kristen Lui（St. John）、理事會理事渡邊樹裡（Juri Watanabe，日本環球小姐）、親善大使靳燁（中國區環球小姐）、演員 Camilla Shae、IG影響力人物 Jackie Ho和年度人物Hiro Yamamoto（Soundgarden）的兒子 Yoshi Yamamoto。

為了透過與藝術大師合作培養才華橫溢的年輕人，傳奇音樂總監兼親善大使Ed Roth（Annie Lenox, Joe Walsh）和美國偶像的亞裔創新獎得主Emma Tjandrawidjaja及15 歲的Aubrey Leonard一起表演。

CAPE和ACMA 為推動媒體和娛樂領域女性發展提供資助。 亞裔名人堂的標誌性慈善精品特賣會將提供豪華禮品和含有養殖珍珠的神秘盒子，且有母親節專屬折扣。 免費禮品袋由名人堂理事Manna Kadar捐贈。

Getty Images紅地毯和精品購物活動於當天下午 4 點開始。活動開始時間為晚上 6:00至8:00，活動代客泊車優惠後費用為35元，自助停車費用為 25元。 著裝要求禮服、夾克和領帶。

活動門票可在 asianhalloffame.org/buytickets 上購買。

新聞採訪憑證可在 asianhalloffame.org/credentials 申請。

慶祝亞裔遺產，推進權益

亞裔名人堂是一家領先的文化、教育和人道主義慈善機構，致力於改變公眾對亞裔和原住民遺產的看法。促進文化素養、就業途徑、女性創始人基金和創傷倡議。 請聯絡 Rochelle Srigley，電話 (626) 600-9418，www.asianhalloffame.org。

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